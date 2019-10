Oni wchodzą do Sejmu. Pełna lista posłów IX kadencji

Video: tvn24

Mucha: te wybory były do wygrania dla nas, jako strony...

14.10 | Liderka listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu lubelskim Joanna Mucha była w poniedziałek w "Tak jest" w TVN24 pytana o wynik KO. - Moim zdaniem te wybory były do wygrania dla nas jako strony opozycyjnej - powiedziała i podkreśliła, że "my mogliśmy to wygrać". - I tylko to, że ta kampania została przeprowadzona w taki, a nie inny sposób sprawiło, że niestety nie zostały wygrane - wyjaśniła Mucha.

