Ojciec prezydenta nie zostanie senatorem

Kraków wybrał swoich senatorów. Mandaty uzyskali Jerzy Fedorowicz i Bogdan Klich z Koalicji Obywatelskiej. Wielkim przegranym jest Jan Duda, ojciec prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, Bogdan Klich zdobył 123 080 głosów. Rywalizujący z nim w krakowskim okręgu 33. Krzysztof Mazur (PiS) uzyskał 74 177 głosów.

Reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość Jan Duda przegrał w okręgu 32. z Jerzym Fedorowiczem. Ojciec prezydenta zebrał 79 608, a Fedorowicz 117 177 głosów.

Jan Duda dał się poznać jaku wyjątkowo konserwatywny polityk. Kilka dni przed wyborami podczas debaty z Jerzym Fedorowiczem nazwał metodę in vitro "eksperymentem medycznym", stwierdził także, że "to nie smog skraca życie, tylko brak higieny osobistej", a religia (ex aequo z językiem polskim i wychowaniem fizycznym) jest najważniejszym przedmiotem w szkole.

Dwa dni później Duda przeprosił za słowa o in vitro. - Jeśli rodziny poczuły się urażone, to ja je przepraszam. Uważam, że każdy ma prawo pragnąć dziecka. To jest prawo przyrodzone i naturalne, a jeśli zgłaszam zastrzeżenia to do tych, którzy podejmują się wykonywania zabiegów in vitro – stwierdził.

Kim są zwycięzcy?

Bogdan Klich jest z wykształcenia lekarzem, a w latach 2007-2011 piastował funkcję ministra obrony narodowej. Jest autorem około 20 publikacji dotyczących polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego. W Senacie zasiada od 2011 roku, najbliższa kadencja będzie jego trzecią.

Jerzy Fedorowicz jest aktorem, reżyserem i poetą. Występował w krakowskich teatrach Rozmaitości oraz Starym. Senatorem jest od 2015 roku, w poprzednich wyborach uzyskał 72 044 głosy.

