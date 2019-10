Rozpoczęły się wybory do Sejmu i Senatu

O godzinie 7.00 w całej Polsce rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych, w których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Do głosowania, które potrwa do godziny 21.00, uprawnionych jest ponad 30,1 miliona wyborców.

W TVN24 i tvn24.pl zaprezentujemy pierwsze sondażowe wyniki, analizy i najświeższe informacje. Na wieczór wyborczy zapraszamy w niedzielę od godziny 20.35. CZYTAJ WIĘCEJ.

Łącznie o mandat posła będzie się ubiegać 5112 kandydatów, czyli o jeden mandat powalczy średnio 11 osób. Średnia wieku chętnych na posłów wynosi 46 lat. Najmłodszy kandydat ma zaledwie 21 lat, a najstarszy 92 lata. W tym roku kobiety stanowią nieco ponad 42 procent ubiegających się o mandat posła.

Natomiast jeśli chodzi o Senat, to zgłoszonych jest 278 kandydatów. Tu konkurencja będzie mniejsza, bo o mandat średnio powalczy trzech startujących. Średnia wieku kandydatów to 56 lat. Najmłodszy kandydat na senatora ma 30 lat, a najstarszy 81. Do wyższej izby parlamentu zdecydowało się wystartować dużo mniej kobiet niż do Sejmu, bowiem zaledwie 16 procent kandydujących to panie.

Jak zagłosować?

Aby zagłosować, do lokalu wyborczego należy przynieść dokument ze zdjęciem. Wyborca otrzyma dwie karty do głosowania - jedną w wyborach do Sejmu, drugą do Senatu; na każdej można postawić tylko jeden znak X.

JAK ODDAĆ GŁOS W WYBORACH? CZYTAJ WIĘCEJ.



W wyborach mogą również brać udział osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 18. rok życia, które nie mają jeszcze dowodu osobistego. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak tłumaczy, że takim osobom legitymacja szkolna "zupełnie wystarczy".



Selfie przy urnie? Co wolno w lokalu wyborczym Kartom do... czytaj dalej » Jako dokument potwierdzający tożsamość służyć może mTożsamość w aplikacji mObywatel. Dodała, że członkowie komisji są przeszkoleni, jak weryfikować autentyczność takiego dokumentu.

Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza do głosowania uprawnionych jest 30 111 281 wyborców.

O godz. 6.00 czasu polskiego zakończyło się głosowanie w USA, gdzie zarejestrowało się 31928 wyborców.

Cisza wyborcza

Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia wyborów. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę o godz. 21.00

Głosowanie może zostać przedłużone w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, czyli np. powodzi, zalania lokalu wyborczego, katastrofy budowlanej, komunikacyjnej czy konieczności dodrukowania kart do głosowania. Chodzi o przeszkody, które utrudniają bądź paraliżują pracę obwodowej komisji wyborczej i wykluczają lub w poważnym stopniu ograniczają dotarcie wyborców do lokalu wyborczego.



Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Jak wskazuje Państwowa Komisja Wyborcza, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych.

Okolicznościowe logo

Wyszukiwarka Google z okazji wyborów w Polsce od północy wyświetla okolicznościowe logo na polskiej głównej stronie. Wśród kolorowych liter drugie "o" nazwy wyszukiwarki zastąpiła urna wyborcza z polską flagą.