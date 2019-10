W sobotę dwa incydenty, ale rozpoczęcie głosowania "bez przeszkód"

- Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7 bez przeszkód - poinformował podczas pierwszej niedzielnej konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz. Wszędzie obwodowe komisje wyborcze rozpoczęły rano swoją pracę bez zakłóceń. Wybory do Sejmu i Senatu potrwają w niedzielę do godziny 21.

W niedzielę w całej Polsce od godziny 7 rano trwają wybory do parlamentu. Głosowanie ma się zakończyć o 21. Cisza wyborcza obowiązuje do zakończenia głosowania.

PKW: głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7 bez przeszkód

- Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7 bez przeszkód. Nie było przypadku, by w którymkolwiek z lokali wyborczych, a mamy ich dokładnie 27 tysięcy 415, z tego 320 obwodów zorganizowanych za granicą, by w którymkolwiek z tych obwodów głosowanie rozpoczęło się z opóźnieniem - przekazał na pierwszej niedzielnej konferencji przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz.

Podkreślił, że "wszędzie o godzinie 7 rano obwodowe komisje wyborcze, w których pracuje 234 tysięcy 500 osób - to jest duża armia ludzi - rozpoczęły swoją pracę".

Dodał także, że w sobotę miały miejsce dwa incydenty.

Jak mówił, "w miejscowości Łowcza w urzędzie gminy podczas naprawy przez firmę serwisową nastąpił wybuch pieca C.O.". Spowodowało to konieczność przeniesienia lokalu wyborczego. Przekazał, że drugi przypadek incydentu "był podobny".

Incydent w niedzielę. "Nie grozi to na pewno przedłużeniem ciszy wyborczej"

Kozielewicz był pytany o incydent, który wydarzył się w jednej w komisji w niedzielę o poranku.

- Z tych informacji, które my posiadamy, rzecz jest następująca: otóż lokal jest usytuowany w szkole w sali gimnastycznej i komisja w trakcie głosowania zauważyła, że się wydobywa z lampy dym, taki swąd się unosi w tym lokalu. W związku z tym przerwano to głosowanie, wezwano straż pożarną, straż pożarna przeprowadziła określone czynności gaśnicze, a lokal, siedzibę obwodowej komisji wyborczej przeniesiono do sąsiedniej sali w tym samym budynku - wyjaśniał przewodniczący PKW.

Podkreślił, że to była "tak zwana przerwa techniczna". - Nie było wtedy wyborców nawet w tym czasie w lokalu wyborczym - wskazywał, dodając, że "dzisiaj był ten jeden incydent z tym zadymieniem".

- Nie grozi to na pewno przedłużeniem ciszy wyborczej - zapewnił Kozielewicz.

"Okazało się, że nie było żadnego zagrożenia"

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak przypomniała, że w sytuacji nadzwyczajnych zdarzeń, między innymi katastrof budowlanych i powodzi, obwodowa komisja wyborcza w porozumieniu z okręgową komisją wyborczą może podjąć uchwałę o przedłużeniu głosowania.

- Tak jak podkreślamy, to rzeczywiście muszą być wyjątkowe sytuacje. Tego typu, które miały miejsce dzisiaj, to jest tylko taka przerwa techniczna - przekonywała Pietrzak.



- Około pół godziny trwała cała sytuacja z przeniesieniem, z powiadomieniem straży pożarnej. Okazało się, że nie było żadnego zagrożenia. Straż przyjechała, to było tylko zadymienie tej sali (...). Lokal zostanie w tym samym miejscu, w którym jest - dodała.

64 incydenty związane z naruszeniem ciszy wyborczej

Przewodniczący PKW poinformował, że zgodnie z informacjami Komendy Głównej Policji na godzinę 6.00 wynika, że w całym kraju odnotowano "zaledwie" 64 przypadki naruszenia ciszy wyborczej, najwięcej w Białymstoku (15 takich zdarzeń) i Szczecinie (10 przypadków).

- Pod tym pojęciem rozumiemy zdarzenia losowe, jak też zachowania osób - wyborców, bądź kandydatów, które naruszają przepisy prawa wyborczego, bądź przepisy prawa karnego, czy też prawa o wykroczeniach odnośnie zachowań, które nie są przestępstwami czy wykroczeniami wyborczymi, ale zostały popełnione w związku z wyborami - wyjaśnił.

W siedmiu przypadkach doszło natomiast do kradzieży banerów wyborczych. Odnotowano również 12 przypadków umieszczania materiałów wyborczych. Ponadto w 45 przypadkach doszło do prowadzenia agitacji wyborczej w innej formie niż umieszczanie materiałów wyborczych.

Szef PKW podkreśli także, że w trzech przypadkach doszło do podania wyników badania opinii publicznej. - To się rzadko do tej pory zdarzało w wyborach, ja nie pamiętam w ostatnich latach takiego zdarzenia - przyznał Kozielewicz.

Zaznaczył przy tym, że za takie wykroczenie grozi kara grzywny od 500 tysięcy złotych do 1 miliona złotych.

Zatwierdzone 23 protokoły z zagranicy

Szefowa KBW Magdalena Pietrzak poinformowała także, że zakończyło się już głosowanie, które rozpoczęło się wczoraj na półkuli zachodniej. Jak mówiła, ostatnie lokale wyborcze zamknięto tam o godzinie 6.

Dodała, że "zostały zatwierdzone przez Okręgową Komisje Wyborczą w Warszawie 23 protokoły z tych obwodów wyborczych".

Zaplanowane konferencje PKW

PKW w dzień wyborów ma mieć łącznie cztery konferencje prasowe. Pierwsza odbyła się o godzinie 10, następna zaplanowana jest na 13.30, kiedy podane zostaną dane o frekwencji z godz. 12.

Trzecia konferencja ma się odbyć o godz. 18.30 - wtedy ma zostać podana frekwencja według stanu na godz. 17. Ostatnia konferencja Komisji planowana jest na godz. 22.

Wybory parlamentarne 2019

W niedzielnych wyborach Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Łącznie o mandat posła ubiegać się będzie 5112 kandydatów. O jeden mandat powalczy średnio 11 kandydatów.

W wyborach do Senatu, w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych, zarejestrowano 278 kandydatów. Średnio o jeden mandat powalczy 3 kandydatów.