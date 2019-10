Nowe oblicze Sejmu. Posłowie debiutanci

Rafał Bochenek, Kacper Płażyński, Sebastian Kaleta, Klaudia Jachira, Tomasz Zimoch, Iwona Hartwich, Adrian Zandberg, Krzysztof Śmiszek, Władysław Teofil Bartoszewski, Grzegorz Braun... Aż trudno uwierzyć, że wszyscy oni, choć ich nazwiska są doskonale znane z życia politycznego, publicznego i mediów, to parlamentarni debiutanci.

Przedstawiamy kilkoro spośród tegorocznych sejmowych debiutantów, a także listę tych wszystkich nowo wybranych posłów, którzy w kończącej się kadencji nie sprawowali mandatu.

Prawo i Sprawiedliwość

Rafał Bochenek

Płażyński po wyborach zarejestrował się jako bezrobotny. Dzięki temu dostał dotację Były kandydat PiS... czytaj dalej » Rafał Bochenek, były przewodniczący sejmiku małopolskiego i lider listy w Chrzanowie, były rzecznik rządu w gabinecie Beaty Szydło, zdobył w niedzielnych wyborach do Sejmu 46 816 głosów.

W centrum zainteresowania mediów znalazł się w momencie, gdy z funkcji rzecznika rządu przesiadł się na fotel dyrektora w departamencie marketingu w PGNiG. Spółka tłumaczyła zatrudnienie Bochenka tym, że ma "wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami w obszarze marketingu i public relations".

Kacper Płażyński

Kacper Płażyński - syn byłego marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej - w 2015 roku został członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach samorządowych w 2018 roku był kandydatem tej partii na prezydenta Gdańska, w drugiej turze przegrał z Pawłem Adamowiczem. W tych samych wyborach zdobył jednak mandat radnego i stanął na czele klubu PiS w radzie miasta Gdańska.



W wyborach parlamentarnych w 2019 był "jedynką" na liście PiS w Gdańsku. Zdobył 89 384 głosów, najwięcej spośród kandydatów wszystkich komitetów wyborczych w tym okręgu.

Sebastian Kaleta

Sebastian Kaleta od 2015 roku zasiadał w gabinecie politycznym ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Od czerwca 2017 roku wchodził w skład komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Stopniowo awansował, aż do funkcji przewodniczącego, którą objął 10 czerwca 2019 roku. Tego samego dnia - w związku z uzyskaniem mandatu europosła przez Patryka Jakiego - został również powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W 2018 roku jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości Kaleta został wybrany do Rady Warszawy, rok później kandydował bez sukcesu do Parlamentu Europejskiego. W wyborach do Sejmu zdobył 17 459 głosów.

Koalicja Obywatelska

Klaudia Jachira

Aktorka znana z krytycznych wobec Prawa i Sprawiedliwości happeningów. W czasie kampanii wyborczej kontrowersje wzbudził film, w którym Klaudia Jachira odgrywa scenkę sprzedaży "parówek smoleńskich" i "udka prezesa".

Pod koniec września Jachira zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, a wśród nich fotografię wykonaną przed znajdującym się w okolicach Sejmu pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Widać było na niej Jachirę oraz dwie młode osoby, które trzymają transparent z napisem: "Bób, Hummus, Włoszczyzna, Vege". W tle zdjęcia dostrzegalny był fragment pomnika z napisem "Bóg Honor Ojczyzna". Po fali krytyki, jaka na nią spadła w związku z tą publikacją, Jachira usunęła zdjęcie i przeprosiła za swój post.

Wystawiona na 13. miejscu w Warszawie osiągnęła ósmy wynik (6 434 głosów) wśród kandydatów Koalicji Obywatelskiej.

Tomasz Zimoch



Znamy wyborcze "jedynki" Koalicji Obywatelskiej Zimoch w Łodzi,... czytaj dalej » Z pierwszego miejsca łódzkiej listy KO startował Tomasz Zimoch. Wybór dziennikarza i komentatora sportowego na "jedynkę" był szeroko komentowany. W związku z tą decyzją przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny prezydent Łodzi Hanna Zdanowska odeszła ze sztabu wyborczego KO.

Na Tomasza Zimocha zagłosowało 47 648 wyborców.

Iwona Hartwich

W 2018 roku Iwona Hartwich, matka niepełnosprawnego Jakuba, była jedną z liderek protestu osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w Sejmie.

W wyborach parlamentarnych początkowo miała wystartować z siódmego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w Toruniu. Była bliska rezygnacji z kandydowania. W końcu jednak - po rozmowie z Grzegorzem Schetyną - dostała miejsce numer 3. Zagłosowało na nią 10 865 wyborców.

Iwonę Hartwich obowiązuje zakaz wejścia na teren parlamentu do 27 maja 2020 roku nałożony w związku z sejmowym protestem. Nowo wybrana posłanka przekazała, że będzie oficjalnie występowała do władz Sejmu z prośbą o uchylenie zakazu.

Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lewica)

Adrian Zandberg

Adrian Zandberg z partii Razem okazał się lokomotywą wyborczą Lewicy w Warszawie. Otrzymał 140 898 głosów, osiągając trzeci wynik w skali kraju wśród kandydatów wszystkich komitetów. Lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty w Katowicach uzyskał o 110 tysięcy głosów mniej.

Krzysztof Śmiszek

Prawnik i wykładowca akademicki, a prywatnie partner życiowy lidera Wiosny Roberta Biedronia, Krzysztof Śmiszek zdobył 43 447 głosów jako lider listy SLD do Sejmu w okręgu wrocławskim.

Wybór Krzysztofa Śmiszka na "jedynkę" we Wrocławiu spotkał się z ostrą reakcją innych polityków tej formacji. Były doradca Roberta Biedronia, Michał Syska, w związku z tą decyzją zdecydował się odejść z Wiosny i zarzucił partii "brak demokratycznych struktur".

Polskie Stronnictwo Ludowe



Władysław Teofil Bartoszewski

Historyk i doktor etnografii, syn Władysława Bartoszewskiego, kandydując z ostatniego miejsca na liście Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego zdobył 35 075 głosów warszawskich wyborców, nie zapewniło mu to jednak mandatu europosła.

W wyborach do Sejmu wystartował również z Warszawy. Z nieco gorszym rezultatem - zdobył 30 405 głosów - udało mu się dostać poselski mandat.

Konfederacja

Grzegorz Braun

Grzegorz Braun to reżyser filmów dokumentalnych, publicysta i nauczyciel akademicki. Określa siebie jako monarchistę, często krytykuje demokrację i Unię Europejską.



Braun kilkukrotnie próbował swoich szans w wyborach. W 2007 roku nieskutecznie próbował dostać się do Sejmu, w 2015 był kandydatem na prezydenta RP. Startował też w przedterminowych wyborach prezydenta Gdańska po śmierci Pawła Adamowicza.

W wyborach do Sejmu w 2019 roku głos na niego oddało 31 148 osób z okręgu rzeszowskiego.

Dobromir Sośnierz

W marcu 2018 roku Dobromir Sośnierz został posłem do Parlamentu Europejskiego. Stało się to po rezygnacji z mandatu Janusza Korwin-Mikkego, jako że podczas wyborów w 2014 roku otrzymał najwięcej głosów po ówczesnym liderze Kongresu Nowej Prawicy. Bez sukcesu startował także w tegorocznych majowych wyborach do europarlamentu.

W wyborach do Sejmu został liderem listy Konfederacji Wolność i Niepodległość do Sejmu w katowickim okręgu nr 31. Zdobył 22 191 głosów.

Lista posłów, którzy nie zasiadali w Sejmie poprzedniej kadencji

Poniżej publikujemy listę wszystkich nowo wybranych osób, które nie zasiadały w ławach poselskich na koniec poprzedniej, VIII kadencji Sejmu (po myślniku komitet, z którego zostali wybrani). Część z nich była jednak posłami we wcześniejszych kadencjach.

Adamczyk Rafał Jan - SLD



Adamowicz Piotr - KO



Ajchler Romuald Kazimierz - SLD



Aniśko Tomasz Witold - KO



Bartoszewski Władysław Teofil - PSL



Berkowicz Konrad Szczepan - Konfederacja



Biejat Magdalena Agnieszka - SLD



Bochenek Mateusz Andrzej - KO



Bochenek Rafał Paweł - PiS



Borys Piotr - KO



Bosak Krzysztof - Konfederacja



Braun Grzegorz Michał - Konfederacja



Bukowiec Stanisław Marcin - PiS



Buż Wiesław - SLD



Choma Kazimierz Bogusław - PiS



Chorosińska Dominika Małgorzata - PiS



Chrzan Tadeusz - PiS



Czarnecki Krzysztof Władysław - PiS



Czarnek Przemysław - PiS



Czarzasty Włodzimierz - SLD



Czerniak Jacek Andrzej - SLD



Czykwin Eugeniusz - KO



Dajczak Władysław - PiS



Dąbrowska-Banaszek Anna - PiS



Dobrywalski Bartłomiej - PiS



Drabek Przemysław Mieczysław - PiS



Dyduch Marek - SLD



Dziambor Artur Erwin - Konfederacja



Dziemianowicz-Bąk Agnieszka Ewa - SLD



Emilewicz Jadwiga - PiS



Falej Monika Walentyna - SLD



Fedak Jolanta Beata - PSL



Filiks Magdalena - KO



Fogiel Radosław Aleksander - PiS



Frysztak Konrad Mirosław - KO



Gawęda Adam - PiS



Gawkowski Krzysztof - SLD



Gaża Grzegorz Krzysztof - PiS



Gdula Maciej Roman - SLD



Gembicka Anna Urszula - PiS



Gill-Piątek Hanna Beata - SLD



Girzyński Zbigniew - PiS



Gontarz Robert - PiS



Gosek-Popiołek Daria Iwona - SLD



Górska Agnieszka Beata - PiS



Górski Maciej - PiS



Grabczuk Krzysztof - KO



Gramatyka Michał Sebastian - KO



Gróbarczyk Marek Józef - PiS



Grzyb Andrzej Marian - PSL



Gut-Mostowy Andrzej Józef - PiS



Gwóźdź Marcin Piotr - PiS



Haidar Riad - KO



Hardie-Douglas Jerzy - KO



Hartwich Iwona - KO



Hoc Czesław - PiS



Hoffmann Zbigniew Grzegorz - PiS



Hreniak Paweł Marek - PiS



Iwaniak Arkadiusz - SLD



Jachira Klaudia Krystyna - KO



Jaśkowiak Joanna - KO



Joński Dariusz - KO



Kaczyński Filip - PiS



Kaleta Sebastian - PiS



Kałużny Mariusz Piotr - PiS



Kamiński Krystian Patryk - Konfederacja



Kanthak Jan Jakub - PiS



Kapinos Fryderyk Sylwester - PiS



Klimczak Dariusz - PSL



Konieczny Maciej - SLD



Koperski Przemysław Adam - SLD



Kopiec Maciej Kamil - SLD



Korwin-Mikke Janusz Ryszard - Konfederacja



Kotula Katarzyna Agata - SLD



Kowal Paweł - KO



Kowalski Janusz Marcin - PiS



Kozłowska Iwona Maria - KO



Krajewski Stefan - PSL



Krawczyk Michał Mateusz - KO



Kretkowska Katarzyna Maria - SLD



Krutul Paweł - SLD



Kucharska-Dziedzic Anita Agnieszka - SLD



Kulasek Marcin Robert - SLD



Kurowska Maria Stanisława - PiS



Kurowski Władysław Michał - PiS



Kurzawa Dariusz - PSL



Kwiatkowski Robert Artur - SLD



Lasek Maciej Grzegorz - KO



Leniart Ewa Maria - PiS



Łącki Artur Jarosław - KO



Łośko Magdalena - KO



Maciejewska Beata Monika - SLD



Maksymowicz Wojciech Stefan - PiS



Maląg Marlena Magdalena - PiS



Matysiak Paulina - SLD



Miszalski Aleksander Jan - KO



Morawiecki Mateusz - PiS



Napieralski Grzegorz Bernard - KO



Nowacka Barbara Anna - KO



Nowicka Wanda - SLD



Nowogórska Urszula Teresa - PSL



Obaz Robert Marcin - SLD



Ociepa Marcin Michał - PiS



Olichwer Tomasz Andrzej - KO



Olszewski Dariusz - PiS



Ozdoba Jacek - PiS



Pamuła Teresa - PiS



Pawliczak Karolina Monika - SLD



Pawłowska Monika Jolanta - SLD



Piątkowski Krzysztof Mariusz - KO



Piecha Bolesław Grzegorz - PiS



Pieczarka Anna Maria - PiS



Piekarska Katarzyna Maria - KO



Płażyński Kacper Maciej - PiS



Poncyljusz Paweł Janusz - KO



Porowska Violetta Teresa - PiS



Prokop-Paczkowska Małgorzata Barbara - SLD



Rau Zbigniew Włodzimierz - PiS



Rosati Dariusz Kajetan - KO



Rozenek Andrzej Tadeusz - SLD



Rusiecki Grzegorz Stanisław - KO



Rutka Marek Andrzej - SLD



Rzepa Jarosław Michał - PSL



Sak Piotr Paweł - PiS



Saługa Wojciech Paweł - KO



Sekuła-Szmajdzińska Małgorzata Helena - SLD



Senyszyn Joanna - SLD



Siekierski Czesław Adam - PSL



Sienkiewicz Bartłomiej Henryk - KO



Sipiera Zdzisław Tadeusz - PiS



Sługocki Waldemar Jan - KO



Sobolewski Krzysztof - PiS



Sonik Bogusław Andrzej - KO (został posłem w 2015 r., ale w 2018 r. przeniósł się do Parlamentu Europejskiego)



Sośnierz Dobromir Andrzej - Konfederacja



Sowińska Anita Katarzyna - SLD



Sójka Katarzyna - PiS



Sroka Magdalena Joanna - PiS



Stefaniuk Dariusz Paweł - PiS



Sterczewski Franciszek Wojciech - KO



Strzałka Beata Małgorzata - PIS



Szczepański Wiesław Andrzej - SLD



Szczudło Aleksandra - PiS



Szejna Andrzej Jan - SLD



Szewiński Andrzej - KO



Szopiński Jan Józef - SLD



Szumowski Łukasz Jan - PiS



Śmiszek Krzysztof Jan - SLD



Tomaszewski Tadeusz - SLD



Tomaszewski Włodzimierz - PiS



Tracz Małgorzata Elżbieta - KO



Trela Tomasz Dominik - SLD



Tuduj Krzysztof - Konfederacja



Ueberhan Katarzyna - SLD



Urbaniak Michał Piotr - Konfederacja



Wałęsa Jarosław Leszek - KO



Warchoł Marcin Józef - PiS



Wawrzyk Piotr Sylwester - PiS



Wcisło Marta Anna - KO



Wesoły Marek Jacek - PiS



Wicher Patryk Tomasz - PiS



Wieczorek Dariusz Krzysztof - SLD



Wojciechowski Grzegorz Michał - PiS



Wojtyszek Agata Katarzyna - PiS



Wolski Zdzisław - SLD



Wontor Bogusław Tadeusz - SLD



Woś Michał Piotr - PiS



Wypij Michał Piotr - PiS



Zalewski Paweł - KO



Zandberg Adrian Tadeusz - SLD



Zawisza Marcelina Monika - SLD



Ziejewski Zbigniew - PSL



Zielińska Urszula Sara - KO



Zientarski Piotr Benedykt - KO



Zimoch Tomasz Franciszek - KO



Zwiefka Tadeusz Antoni - KO



Żelazowska Bożena Jadwiga - PSL



Żuk Stanisław Adam - PSL



Żukowska Anna Maria - SLD