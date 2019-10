"Bezdyskusyjnie Morawiecki" czy "zawsze najlepszy" Kaczyński? Pytania o nowego premiera

Video: tvn24

Cymański: wzmocniliśmy siłę i myślę, że efektem tego będzie...

16.10 | - Naprawdę wzmocniliśmy siłę, i Gowin też, i myślę, że efektem tego będzie poprawa naszej pozycji, a może nawet w układzie rządowym. Ale jak? Trudno powiedzieć - powiedział w rozmowie z TVN24 Tadeusz Cymański (Solidarna Polska), który dostał się do Sejmu z listy KW PiS. Odniósł się między innymi do tego, że kierowane przez Gowina i Ziobrę partie zwiększyły swój poselski stan posiadania, w ślad za czym rosną ich oczekiwania co do roli w nowym rządzie.

