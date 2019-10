Światowe media o wyborach w Polsce. "Populistyczna partia utrzymała władzę"

Światowe media wieczorem w niedzielę poinformowały o sondażowych wynikach wyborów w Polsce. Zgodnie zwracały uwagę, że źródłem sukcesu partii Jarosława Kaczyńskiego były programy socjalne.

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 43,6 procent głosów, Koalicja Obywatelska - 27,4 procent, SLD - 12,4 procent, PSL - 9,1 procent, Konfederacja - 6,4 procent - wskazują sondażowe wyniki late poll przygotowane przez Ipsos. Frekwencja w wyborach wyniosła 61,1 procent.

Brytyjski "The Guardian" informując o wynikach sondażu podkreślił, że mogą one się jeszcze zmienić w procesie liczenia głosów. Tak jak było przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego.

"Nawet najmniejsze zmiany w wynikach mogą mieć znaczący wpływ na rozdział miejsc w Sejmie" – pisze dziennik.

"Polska zbacza w stronę nieliberalnej demokracji"

Inny brytyjskie pismo, "Financial Times", oceniło, że "przewaga konserwatywno-nacjonalistycznej partii jest niewielka".

"Wynik wieńczy burzliwe cztery lata w polskiej polityce. Prawo i Sprawiedliwość podporządkowywało sędziów politykom i zredukowało publiczne media do poziomu klaki, pobudzało niepokoje w domach i w Brukseli" – napisał "Financial Times".

"Polska, która była przykładem ekspansji Unii Europejskiej na wschód, zbacza w stronę nieliberalnej formy demokracji" – czytamy.

Dziennik zwrócił uwagę, że PiS wygrało głosy "wielu Polaków programami socjalnymi, dzięki którym podniesiono poziom życia biedniejszych obywateli uważających, że zostali pozostawieni w tyle w czasie nagłych, czasem chaotycznych trzydziestu lat transformacji z upadającego komunizmu z planowaną gospodarką w szybko rozwijającą się w wolnorynkową demokrację".

"Financial Times" omówił wstępne wyniki wyborów w rozmowie z Agatą Gostyńską-Jakubowską z brytyjskiego Centre for European Reform. Powiedziała, że zapowiedź kontynuowania przez PiS zmian w sądownictwie może doprowadzić do tarć między Warszawą a Brukselą.

- Nie uważam, by Prawo i Sprawiedliwość chciało popaść w konflikt z UE, przynajmniej w pierwszym roku nowej kadencji, bo chwilę po wyborach parlamentarnych rozpoczną przygotowania do wyborów prezydenckich, gdzie będą chcieli odwoływać się do umiarkowanych wyborców – powiedziała "FT" Gostyńska-Jakubowska.

"Polska wciąż nie jest Węgrami"

Amerykański "The New York Times" poinformował, że "polska populistyczna partia rządząca utrzymała władzę, a wyborcy odsunęli na bok niepokój wobec autokratycznego zbaczania rządu i wynagrodziło partię za jej hojną politykę socjalną".

"Przez trzy dekady Polska służyła jako przykład tego, jak kraj może pokojowo dokonać transformacji z rządów autorytarnych w stronę liberalnej demokracji. Innym służyła za przykład, że kapitalizm pozwala mężczyznom i kobietom rozkwitać, a komunizm niszczy dusze i osłabia ducha" – napisał amerykański dziennik.

"Ale w najważniejszych wyborach, od 1989 roku, wielu Polaków było zmartwionych stanem demokracji" – napisał "New York Times" i zwrócił uwagę, że w związku z tym osiągnięto rekordową frekwencję.

"Polska wciąż nie jest Węgrami, Turcją czy jakimkolwiek innym autokratycznym krajem. Społeczeństwo obywatelskie ciągle tętni życiem, a w mediach pojawiają się krytyczne głosy" – napisano.

"PiS zręcznie odpowiedział na problemy"

"Deutsche Welle" podkreślił, że opozycja liczy na sformowanie koalicji. Ugrupowania opozycyjne "łączy prounijna postawa i obietnica odwołania kontrowersyjnych reform przedstawionych przez PiS, włączając zmiany w sądownictwie, które doprowadziło do sporu z Komisją Europejską" - napisano.

Niemiecka stacja przyznała, że "PiS zręcznie odpowiedział na problemy nierówności i niezadowolenie przez popularne programy, między innymi 500 złotych przyznawane rodzinom co miesiąc na kaźde dziecko, czym zmniejszono ubóstwo".