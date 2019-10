Światowe media o wyborach w Polsce. "Populistyczna partia utrzymała władzę"

Światowe media wieczorem w niedzielę poinformowały o sondażowych wynikach wyborów w Polsce. Zgodnie zwracały uwagę, że źródłem sukcesu partii Jarosława Kaczyńskiego były programy socjalne.

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 43,6 procent głosów, Koalicja Obywatelska - 27,4 procent, SLD - 12,4 procent, PSL - 9,1 procent, Konfederacja - 6,4 procent - wskazują sondażowe wyniki late poll przygotowane przez Ipsos. Frekwencja w wyborach wyniosła 61,1 procent.

Brytyjski "The Guardian" informując o wynikach sondażu podkreślił, że mogą one się jeszcze zmienić w procesie liczenia głosów. Tak jak było przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego.

"Nawet najmniejsze zmiany w wynikach mogą mieć znaczący wpływ na rozdział miejsc w Sejmie" – pisze dziennik.

"Polska zbacza w stronę nieliberalnej demokracji"

"Polska zbacza w stronę nieliberalnej demokracji"

Inny brytyjskie pismo, "Financial Times", oceniło, że "przewaga konserwatywno-nacjonalistycznej partii jest niewielka".

"Wynik wieńczy burzliwe cztery lata w polskiej polityce. Prawo i Sprawiedliwość podporządkowywało sędziów politykom i zredukowało publiczne media do poziomu klaki, pobudzało niepokoje w domach i w Brukseli" – napisał "Financial Times".

"Polska, która była przykładem ekspansji Unii Europejskiej na wschód, zbacza w stronę nieliberalnej formy demokracji" – czytamy.

Dziennik zwrócił uwagę, że PiS wygrało głosy "wielu Polaków programami socjalnymi, dzięki którym podniesiono poziom życia biedniejszych obywateli uważających, że zostali pozostawieni w tyle w czasie nagłych, czasem chaotycznych trzydziestu lat transformacji z upadającego komunizmu z planowaną gospodarką w szybko rozwijającą się w wolnorynkową demokrację".

"Financial Times" omówił wstępne wyniki wyborów w rozmowie z Agatą Gostyńską-Jakubowską z brytyjskiego Centre for European Reform. Powiedziała, że zapowiedź kontynuowania przez PiS zmian w sądownictwie może doprowadzić do tarć między Warszawą a Brukselą.

- Nie uważam, by Prawo i Sprawiedliwość chciało popaść w konflikt z UE, przynajmniej w pierwszym roku nowej kadencji, bo chwilę po wyborach parlamentarnych rozpoczną przygotowania do wyborów prezydenckich, gdzie będą chcieli odwoływać się do umiarkowanych wyborców – powiedziała "FT" Gostyńska-Jakubowska.

"Polska wciąż nie jest Węgrami"

Kaczyński: otrzymaliśmy dużo, ale zasługujemy na więcej Mimo potężnego... czytaj dalej » Amerykański "The New York Times" poinformował, że "polska populistyczna partia rządząca utrzymała władzę, a wyborcy odsunęli na bok niepokój wobec autokratycznego zbaczania rządu i wynagrodziło partię za jej hojną politykę socjalną".

"Przez trzy dekady Polska służyła jako przykład tego, jak kraj może pokojowo dokonać transformacji z rządów autorytarnych w stronę liberalnej demokracji. Innym służyła za przykład, że kapitalizm pozwala mężczyznom i kobietom rozkwitać, a komunizm niszczy dusze i osłabia ducha" – napisał amerykański dziennik.

"Ale w najważniejszych wyborach, od 1989 roku, wielu Polaków było zmartwionych stanem demokracji" – napisał "New York Times" i zwrócił uwagę, że w związku z tym osiągnięto rekordową frekwencję.

"Polska wciąż nie jest Węgrami, Turcją czy jakimkolwiek innym autokratycznym krajem. Społeczeństwo obywatelskie ciągle tętni życiem, a w mediach pojawiają się krytyczne głosy" – napisano.

"PiS zręcznie odpowiedział na problemy"

"Deutsche Welle" podkreślił, że opozycja liczy na sformowanie koalicji. Ugrupowania opozycyjne "łączy prounijna postawa i obietnica odwołania kontrowersyjnych reform przedstawionych przez PiS, włączając zmiany w sądownictwie, które doprowadziło do sporu z Komisją Europejską" - napisano.

Kukiz: Mogą być przyspieszone wybory za dwa lata. Wystarczy tąpnięcie gospodarcze Ja wiem, kiedy... czytaj dalej » Niemiecka stacja przyznała, że "PiS zręcznie odpowiedział na problemy nierówności i niezadowolenie przez popularne programy, między innymi 500 złotych przyznawane rodzinom co miesiąc na kaźde dziecko, czym zmniejszono ubóstwo".

Wysłanniczka dziennika "Corriere della Sera" informując o wynikach sondażowych podkreśliła, że na razie wiadomo, iż w Sejmie ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego będzie miało "spokojne życie” a większość mandatów "zagwarantuje PiS wygodną samowystarczalność i możliwość rządzenia bez konieczności szukania poparcia czy sojuszy".

Jak zaznaczyła największa włoska gazeta, wydaje się, że PiS "zjednoczył całą polską konserwatywną opinię publiczną, uwiedzioną przez patriotyczną kampanię wyborczą, wrogą szczególnie wobec Unii Europejskiej i Niemiec".

"PiS wykorzystał okres relatywnej prosperity"

Lewicowa "La Repubblica" napisała z kolei, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało po "bardzo skutecznej, napastliwej i ostrej kampanii przeciwko LGBT, Niemcom i wzmocnionej integracji Unii Europejskiej", a także dzięki "zobowiązaniu się do ogromnego zwiększenia wydatków socjalnych i minimalnych dochodów, co przekonało w decydujący sposób ubogie warstwy".

"Zwycięstwo PiS w piątej europejskiej potędze i największym kraju UE i NATO na wschodzie stanowi ważny sukces dla wszystkich partii suwerenistycznych w Unii" - podsumowuje rzymski dziennik.

Turyńska "La Stampa" zaznaczyła, że rząd PiS jako pierwszy od czasów upadku komunizmu zerwał z polityką oszczędności, jaką prowadziły poprzednie gabinety i "wykorzystał okres relatywnej prosperity, by rozdawać zasiłki w zamian za poparcie w wyborach".

Jak dodał dziennik, popularność partia ta zawdzięcza polityce społecznej. Ponadto gazeta zwraca uwagę na szerokie poparcie ze strony Kościoła Katolickiego dla partii Kaczyńskiego, która przedstawiała się jako stojąca "w obronie tradycyjnych wartości, rodziny i wiary".