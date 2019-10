Lubnauer: w Senacie są twardzi politycy, nie dadzą się łatwo kupić

Na pewno Senat spowoduje, że nie będzie już tego, co nazywamy biegunką legislacyjną - powiedziała w "Rozmowie Piaseckiego" liderka Nowoczesnej, która dostała się do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Odniosła się też do przejęcia izby wyższej parlamentu przez opozycję. Zaznaczyła, że "nie chodzi o to, żeby uniemożliwić rządzenie Polską".

- Nie można być zadowolonym, jak się przegrywa Sejm, szczególnie, że to w Sejmie decyduje się, kto będzie miał większość rządową - przyznała w "Rozmowie Piaseckiego" Katarzyna Lubnauer.

Na uwagę, że była jedną z osób, które mówiły, że rząd PiS "obalą kobiety", zauważyła, że w Warszawie siedem na dziewięć mandatów Koalicji Obywatelskiej zdobyły kobiety.

Jej zdaniem, z wyników wyborów nie może być zadowolony nikt, poza Konfederacją. Na sugestię, że każde ugrupowanie może być zadowolone, a jedynym przegranym jest Koalicja Obywatelska, Lubnauer podkreśliła, że "nie powinno być celem ani Lewicy, ani PSL, a na pewno nie było naszym tylko wejście do Sejmu". - Nie było naszym celem posiadanie największego klubu opozycyjnego w parlamencie. Naszym celem było zwycięstwo i odsunięcie złej władzy, jaką jest PiS - dodała.

"Nie chodzi o to, żeby uniemożliwić rządzenie Polską"

Odniosła się do zdobycia większości przez opozycję w Senacie. Podkreśliła, że "na pewno Senat spowoduje, że nie będzie już tego, co nazywamy biegunką legislacyjną, czyli nie będzie sytuacji, w której w ciągu doby da się przyjąć siódmą ustawę zmieniającą Sąd Najwyższy".

- Wierzę przynajmniej w tych, których wystawiała Koalicja Obywatelska. Co więcej, patrzę też na tych, którzy są niezależni (...). Nie umiem odpowiedzieć za tych, którzy są z PSL-u czy z Lewicy. Po prostu ich słabiej znam - dodała Lubnauer.

Liderka Nowoczesnej pytana, czy opozycja ma pomysł, w jaki sposób przy pomocy Senatu "paraliżować układ rządzący", podkreśliła, że "nie chodzi o to, żeby uniemożliwić rządzenie Polską".

- Chodzi o to, żeby zablokować te działania, które są niezgodne z zasadami demokracji, które powodują, że coś jest dla Polski złe - dodała.

Lubnauer: rozliczenie Schetyny powinno nastąpić w PO

Lubnauer pytana, czy Koalicja Obywatelska się sprawdziła, odpowiedziała twierdząco. - Tylko musimy uwzględnić, że nie przegraliśmy z werdyktem wyborców. Jeśli przyjrzymy się temu, co w sumie uzyskały Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL, to mamy około 900 tysięcy głosów więcej niż PiS. W związku z tym, nie przegraliśmy z werdyktem wyborców, tylko z d'Hondtem - oceniła.

Pytana o ocenę działania szefa PO Grzegorza Schetyny, podkreśliła, że "wszelkie rozmowy, rozliczenia czy podsumowania związane z jego przywództwem muszą nastąpić w Platformie Obywatelskiej".

- Ja mogę odpowiadać za siebie jako lidera Nowoczesnej. Wprowadziliśmy osiem osób. Oczywiście to jest mniej, niż chciałam i oczekiwałam, ale mimo wszystko na pewno będziemy rozmawiać zarówno na zarządzie, jak i będą inne ciała statutowe, na temat tego, co dalej - powiedziała Lubnauer.

Oglądaj Wideo: tvn24 Lubnauer: rozliczenie Schetyny powinno nastąpić w PO

Lubnauer: musimy wybrać kandydata na prezydenta

Szefowa Nowoczesnej podkreśliła również, że "w najbliższych tygodniach" w ramach Koalicji Obywatelskiej musi zapaść decyzja, kto będzie najlepszym kandydatem na prezydenta RP w wyborach w 2020 roku.

- Natomiast myślę, że muszą się pojawić inne kandydatury. Nie wiemy też, jakie są plany Donalda Tuska (szefa Rady Europejskiej - red.). Niewątpliwie w tej chwili jest czas, żeby na ten temat porozmawiać - dodała Lubnauer.

Pytana, kto byłby najlepszym kandydatem: Kidawa-Błońska, Tusk czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odparła, że "każdy z nich ma zalety i wady".

- Na przykład zaletą Kidawy-Błońskiej niewątpliwie jest to, że w tej chwili mocno popracowała nad swoją rozpoznawalnością, ale również to, że jest kobietą, co przy elektoracie Koalicji Obywatelskiej ma znaczenie i - co więcej - mam wrażenie, że bardzo wielu Polaków chce głosować na kobiety - wskazała.

- Natomiast również widzę zalety Rafała Trzaskowskiego i doświadczenie Donalda Tuska. To nie jest taka prosta decyzja, którą można podjąć w pięć minut - dodała.