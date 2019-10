Mimo potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać i wszystko wskazuje na to, że to się jednak utrzyma. A jeśli się utrzyma, to będzie trwała dobra zmiana - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński po ogłoszeniu sondażowych wyników exit poll. Zaznaczył, że PiS "otrzymał dużo, ale zasługuje na więcej".

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 43,6 procent głosów; Koalicja Obywatelska 27,4; SLD 11,9 procent; PSL 9,6 procent, a Konfederacja 6,4 procent - wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego przez IPSOS.

"Zdołaliśmy wygrać i wszystko wskazuje na to, że to się jednak utrzyma"

W sztabie Prawa i Sprawiedliwości te sondażowe wyniki komentował prezes partii Jarosław Kaczyński.

- Mamy powody do radości. Mimo tego potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać i wszystko wskazuje na to, że to się jednak utrzyma. A jeśli się utrzyma, to będzie trwała dobra zmiana - powiedział.

Zaznaczył, że jego ugrupowanie "czeka najpierw refleksja nad tym, co się udało, o czym mówiliśmy, ale także nad tym, co się nie udawało i co spowodowało, że część społeczeństwa uznała, że nie należy nas popierać". - To jest powód, żeby się zastanowić, dążyć do tego, żeby sytuację w naszym kraju, sytuację, która zależy od nas, ulepszyć, poprawić. Byśmy my sami stali się lepsi z punktu widzenia społeczeństwa - dodał Kaczyński.

Kaczyński: otrzymaliśmy dużo, ale zasługujemy na więcej

- Jesteśmy formacją, która zasługuje na więcej. Otrzymaliśmy dużo, ale zasługujemy na więcej - powiedział prezes partii rządzącej.

Tłumaczył, że "to oznacza przede wszystkim zobowiązanie, które dotyczy nas właśnie". - Zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy, nowych pomysłów inwencji, przyjrzenia się grupom społecznym, które nas nie poparły - mówił.



Podkreślił, że "będzie się trzeba nad wieloma sprawami bardzo poważnie zastanowić".



- Mam nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie potwierdzeniem naszego sukcesu. Przed nami cztery lata ciężkiej pracy, bo Polska musi się zmieniać dalej i musi się zmieniać na lepsze. To, co było naszą główną siła - wiarygodność i dotrzymywanie słowa - musi trwać. Musimy podtrzymać naszą wiarygodność i doprowadzić do tego, żeby nikt w Polsce nie miał wątpliwości, że to, co czynimy jest i dobre, i realne, i odpowiedzialne - powiedział Kaczyński.