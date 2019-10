Polacy głosują za granicą, kolejki przed konsulatami. "Pierwszy raz widzę coś takiego"

Video: Fakty TVN

Jaka frekwencja w wyborach?

W niedzielę Polacy ruszyli do urn. Państwowa Komisja Wyborcza na konferencji prasowej poinformowała, że frekwencja na godzinę 12:00 wyniosła 18,14 procent. Jest to lepszy wynik, niż podawany o tej samej porze w wyborach do Sejmu i Senatu w 2015 roku. Więcej na ten temat głosowania dziś w "Faktach" TVN o 19:00.

»