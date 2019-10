Do godziny 17 zagłosowało 45,94 proc. uprawnionych

Video: D. Stanisławski / TVN24 Wrocław

Pomyłka w jednej z wrocławskich komisji wyborczych. 92...

13.10| 92 wyborcom z wrocławskich Osobowic zamiast kart do głosowania z okręgu numer osiem wydano karty do głosowania z okręgu numer siedem. Do pomyłki doszło w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 282. Głosy 92 osób oddane na kandydatów do Senatu są nieważne.

