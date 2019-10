PKW podała wyniki z ponad 42 procent komisji

Video: tvn24

Lech Wałęsa prosi o zwolnienie go z danego słowa, że będzie...

08.10 | Lech Wałęsa prosi o zwolnienie go z danego słowa, że będzie głosował na PO; chce wesprzeć Kosiniaka–Kamysza "Wobec ostatnich, prezentowanych wyników różnych sondaży; Proszę publicznie PO, o zwolnienie mnie z danego publicznie słowa, że będę głosował na PO. Chcę wesprzeć Kosiniaka –Kamysza!" - napisał Wałęsa we wpisie na Facebooku. Stwierdził, że nie może "sobie wyobrazić by tak zdolny polityk jak Kosiniak -Kamysz, jak i ludzie wsi z 'Jego zorganizowania' nie mieli miejsca w parlamencie". "Do czego doprowadził ten K… manipulacją, kłamstwami, łamaniem prawa. Tematy moralne tu głoszone tylko przysłaniają tą perfidną grę. Moim zdaniem to grupa praktykujących NIEWIERZĄCYCH! Jeszcze raz proszę Was Rodacy posłuchajcie mnie uratujcie rozwój Polski, Odsuńcie tych niebezpiecznych ludzi od możliwości decyzyjnych!" - napisał Wałęsa (pisownia oryginalna)

