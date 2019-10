Doniesienia o nieostemplowanych kartach do głosowania. "Stało się, nie można otworzyć urny"

Wyborcy mają możliwość złożenia protestu w takiej sprawie, sąd będzie rozpatrywał okoliczności - mówiła podczas konferencji Państwowej Komisji Wyborczej szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Odniosła się w ten sposób do doniesień między innymi ze Świebodzina, gdzie jedna z osób oddających głos zgłosiła, że karta z kandydatami do Senatu nie miała pieczęci. - Stało się, nie można otworzyć urny do zakończenia głosowania - dodał członek PKW sędzia Krzysztof Strzelczyk.