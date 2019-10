Cztery lata rządów PiS. Podsumowanie dziś w "Czarno na białym"

Video: tvn24 Wyborcze propozycje zmian w ochronie zdrowia. Na ile są realne?01.10 | Słuchając ostatnich deklaracji politycznych liderów, można odnieść wrażenie, że każda partia w Polsce ma w nazwie zdrowie. Nie tylko rządząca, więc sprawdzamy, co pacjentom proponują wszystkie ugrupowania. W propozycjach tych jest niemal wszystko. Politycy wręcz licytują się, obiecując wzrost wydatków na ochronę zdrowia, skrócenie oczekiwania na sparaliżowanych dziś SOR-ach i oczywiście krótsze kolejki do specjalistów. Na ile to realne plany i czy wiadomo skąd wziąć na to pieniądze? O tym Piotr Świerczek. zobacz więcej wideo »