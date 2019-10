"Tam, gdzie w grę wchodzi kasa i władza, w Prawie i Sprawiedliwości robi się ciekawie"

Mając pakiet kontrolny, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro będą z niego korzystać - ocenił w rozmowie z TVN24 Michał Kamiński, nowo wybrany senator z Komitetu Wyborczego PSL. Odniósł się do tego, że kierowane przez Gowina i Ziobrę partie zwiększyły swój poselski stan posiadania, w ślad za czym rosną ich oczekiwania co do roli w nowym rządzie. - Przypuszczam, że potrzeba będzie więcej uzgodnień - przyznał senator PiS Jan Maria Jackowski, który ponownie zasiądzie w tej izbie.

W wyniku niedzielnych wyborów parlamentarnych Zjednoczona Prawica - startująca pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości - uzyskała w nowym Sejmie 235 mandatów, z czego Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry wprowadziła 17 posłów, a Porozumienie Jarosława Gowina – 18. Bez tych 35 parlamentarzystów PiS nie miałoby większości w Izbie. Większość pozwalająca na utworzenie rządu to 231 głosów.

"Jarosław Kaczyński ma w klubie PiS dużo trudniejszą sytuację" Prawo i... czytaj dalej » W poprzedniej kadencji Solidarna Polska i Porozumienie miały odpowiednio 8 i 12 posłów. W ślad za wzmocnieniem tych frakcji pójdzie zapewne wzrost pozycji Gowina i Ziobry w strukturach władzy. Między innymi, według nieoficjalnych informacji "Faktów" TVN, Ziobro zażądał stanowiska wicepremiera i jeszcze jednego ministerstwa dla Solidarnej Polski.

"Co najmniej niekomfortowa sytuacja dla prezesa Kaczyńskiego"

Poseł klubu Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska Michał Kamiński, który w ostatnich wyborach uzyskał mandat senatora pod szyldem Komitetu Wyborczego PSL ocenił w rozmowie z TVN24, że "wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi kasa i władza, to w Prawie i Sprawiedliwości robi się ciekawie".

- To jest jasne, że mając pakiet kontrolny zarówno Gowin, jak i Ziobro będą z tego pakietu kontrolnego korzystać. Z całą pewnością to jest co najmniej niekomfortowa sytuacja dla prezesa (PiS Jarosława) Kaczyńskiego - podkreślił Kamiński. - Myślę, że już teraz trwają prace nad zredukowaniem zwolenników Ziobry i Gowina w Sejmie i w Senacie. Myślę, że Jarosław Kaczyński ma na pewno wiele atutów, by ta redukcja się mu powiodła - dodał.

Zauważył, że wicepremier Gowin, "a przede wszystkim Ziobro posiada bardzo zwartą grupę swoich zwolenników, potężne zasoby, które Jarosław Kaczyński pozwolił mu zgromadzić". - Dlatego mówię, że ta rozgrywka będzie ciekawa - wyjaśniał Michał Kamiński.

"Będzie potrzeba więcej dialogu"

- W tej chwili mamy taką sytuację, że w obozie Zjednoczonej Prawicy dwa środowiska, dwóch naszych koalicjantów, jest wyraźnie wzmocnionych - przyznał senator PiS kończącej się, a także kolejnej kadencji Jan Maria Jackowski.

Zauważył, że "każdy z nich mógłby teoretycznie założyć odrębny klub parlamentarny, bo (wprowadził do Sejmu - red.) ponad 15 posłów". - Stąd przypuszczam, że w tej chwili będzie potrzeba więcej dialogu i więcej uzgodnień, więcej negocjacji w różnych sprawach związanych z wzięciem odpowiedzialności za państwo - podkreślił Jackowski.

Pytany, czy jego zdaniem Ziobrze należy się fotel wicepremiera, oświadczył, że "o tym będzie decydowało kierownictwo PiS-u w uzgodnieniu z kierownictwem Solidarnej Polski". - Natomiast niewątpliwie można powiedzieć, że ten wynik wyborów wskazuje, że siła tych środowisk naszych koalicjantów niewspółmiernie wzrosła - powtórzył.

