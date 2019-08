Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła rejestrację komitetów wyborczych





Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała w poniedziałek kolejne zgłoszone komitety wyborcze. Był to ostatni dzień, kiedy można było składać do PKW zawiadomienia o utworzeniu komunikatu. Łącznie w wyborach parlamentarnych 88 komitetów zamierza wystawić kandydatów.

W poniedziałek o godz. 16.15 minął termin składania do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.

41 komitetów zarejestrowanych w poniedziałek

Po tym terminie PKW zarejestrowała 41 komitetów, z czego 4 to komitety partyjne, a 37 to komitety wyborców.

Komitety partyjne to: KW Wolność i Równość, KW Ruch Narodowy (start tylko do Senatu), KW Unia Pracy, KW Przymierze Ludowo-Narodowe.

Komitety wyborcze wyborców to: KWW Rozwój Podkarpacia (start tylko do Senatu), KWW Leszka Henryka Bubla (start tylko do Senatu), KWW Prawda i Sprawiedliwość (start tylko do Senatu), KWW Janusz Maksymowicz (start tylko do Senatu), KWW Katarzyny Zagajskiej (start tylko do Senatu), KWW Adama Mazguły (start tylko do Senatu), KWW Mirosława Chodura (start tylko do Senatu), KWW Samorządowy Ruch Małych Ojczyzn, KWW Artura Bagieńskiego (start tylko do Senatu), KWW Ryszarda Skotnicznego (start tylko do Senatu), KWW Porozumienie dla Mazur (start tylko do Senatu), KWW Demokracja Obywatelska (start tylko do Senatu), KWW Wierni Bogu i Ojczyźnie, KWW Krzysztofa Kwiatkowskiego (start tylko do Senatu), KWW "Ja Obywatel RP" (start tylko do Senatu), KWW "Wspólny Senator Marzena Dębniak" (start tylko do Senatu), KWW Grażyny Anny Sztark (start tylko do Senatu), KWW Niezależny - K. Berezowski (start tylko do Senatu), KWW Bezpartyjny Antysystemowy, KWW Polska Socjalna (start tylko do Sejmu), KWW Komitet Obywateli "Wspólnie dla" (start tylko do Senatu), KWW Koalicja Obywatelska Dawid Kostempski (start tylko do Senatu), KWW Mirosława Lubińskiego (start tylko do Senatu), KWW Wspólnie dla Częstochowy (start tylko do Senatu), KWW Kukiz15 do Senatu (start tylko do Senatu), KWW Senatora Waldemara Bonkowskiego (start tylko do Senatu), KWW Damian Cuper - Twój Sąsiad do Senatu (start tylko do Senatu), KWW Bezpieczna Polska (start tylko do Senatu), KWW Robert Paluch (start tylko do Senatu), KWW Adam Żyliński dla Lokalnych Społeczności (start tylko do Senatu), KWW Adwokata Przemysława Gierady (start tylko do Senatu), KWW ROP (start tylko do Senatu), KWW Sukces dla Wielkopolski - Paweł Bugajny (start tylko do Senatu), KWW Ruchu "Obywatele RP" (start tylko do Senatu), KWW Samorządowa Inicjatywa Razem (start tylko do Senatu), KWW Uczciwe Wybory (start tylko do Sejmu), KWW Wolny Senat (start tylko do Senatu).

Dotychczas zarejestrowane komitety wyborcze

Wcześniej PKW zarejestrowała 47 komitetów wyborczych.

26 to komitety partyjne: KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Odpowiedzialność, KW Zgoda, KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów, KW II Rzeczpospolita Polska, KW Normalny Kraj, KW Polskie Stronnictwo Ludowe, KW Prawica, KW Samoobrona, KW Ślonzoki Razem (start tylko do Senatu), KW Unia Polityki Realnej, KW Wolni i Solidarni, KW Związku Słowiańskiego, KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca, KW Narodowego Odrodzenia Polski (start tylko do Senatu), KW Alternatywa Społeczna, KW Jedność Narodu, KW Polska Lewica, KW Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP, KW Partia Kierowców, KW Polskiej Partii Ochrony Zwierząt, KW Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów, KW Stronnictwo Pracy, KW KORWIN.



Komisja zarejestrowała jeden komitet koalicyjny - KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni).

Zarejestrowanych zostało również 20 komitetów wyborców: KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy, KWW Bezpartyjni Polacy, KWW Mniejszość Niemiecka, KWW Rafała Komarewicza (start tylko do Senatu), KWW Konfederaci Razem, KWW Jedna Polska - Ruch Oddolny, KWW Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi (start tylko do Senatu), KWW Patrioci i Samorządowcy (start tylko do Senatu), KWW Przywrócić Prawo (start tylko do Senatu), KWW Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko, KWW Wadim Tyszkiewicz (start tylko do Senatu), KWW Józefa Franciszka Wójcika (start tylko do Senatu), KWW Stanisława Koguta (start tylko do Senatu), KWW Kandydata Niezależnego Mirosława Piaseckiego (start tylko do Senatu), KWW Anny Synowiec (start tylko do Senatu), KWW Razem Podhale Spisz Orawa (start tylko do Senatu), KWW Łukasz Hucz (start tylko do Senatu), KWW Zjednoczona Prawica (start tylko do Senatu), KWW Mirosława Piotrowskiego do Senatu (start tylko do Senatu), KWW Marka Nowaka (start tylko do Senatu).

Sposób zgłaszania komitetów

Jest podpis prezydenta i termin wyborów parlamentarnych Prezydencki... czytaj dalej » Komitet wyborczy mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów.

Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.



Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej dwóch tysięcy wyborców.

Listy kandydatów na posłów i kandydatury na senatorów komitety mogą zgłaszać do północy 3 września.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Źródło: PAP Kalendarz wyborczy - wybory parlamentarne w Polsce 2019