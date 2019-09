Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list wyborczych

Video: tvn24

"To jest takie oderwanie od rzeczywistości PiS-i prezesa...

13.09| Agnieszka Pomaska z klubu PO-KO, odnosząc się do pomysłów w sprawie ZUS, stwierdziła, że "to jest niebywałe, to jest takie oderwanie od rzeczywistości PiS-i prezesa Kaczyńskiego". - On nigdy nie prowadził działalności gospodarczej. Być może myśli, że pieniądze spadają z nieba i dlatego tak do tego podchodzi. Rozdaje pieniądze, ale skądś je musi wziąć - mówiła. - Nie tędy droga, bo jak zaczną upadać przedsiębiorstwa, to i polska gospodarka będzie w dużo trudniejszej sytuacji - dodała.

»