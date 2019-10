W Katowicach prowadzi premier Morawiecki

Video: tvn24

Mężydło o swoim zwycięstwie w wyborach do Senatu w okręgu...

14.10 | Antoni Mężydło (PO) mówił w rozmowie z TVN24 o swoim zwycięstwie w wyborach do Senatu w okręgu nr 11 (toruńskim). - Czynnik, który o tym zdecydował to ta nasza wspólna kampania wyborcza z Arkiem Myrchą. Myśmy się wzajemnie wspierali, to nie jest tak, że jeden wspierał tylko drugiego - powiedział. Poseł Arkadiusz Myrcha (PO) startujący z 2. miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu osiągnął najlepszy wynik w okręgu toruńskim i uzyskał głosy 32 439 wyborców.

