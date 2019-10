Kiedy oficjalne wyniki wyborów? Szefowa Krajowego Biura Wyborczego wyjaśnia

Kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska zorganizowała konferencję prasową.



Podkreślała rolę kobiet w historii Polski. - Polki wielokrotnie pokazały, że w najważniejszych momentach potrafiły się jednoczyć i brać sprawy w swoje ręce i podejmować się wyzwania - mówiła.

- To jest ten czas, kiedy my - wszystkie Polki - musimy zadecydować jakiej chcemy Polski. Musimy podjąć tę decyzję i namówić do głosowania innych - dodała.

Oglądaj Wideo: TVN 24 Kidawa-Błońska na konferencji prasowej o żłobkach

Odnosząc się do wypowiedzi byłego ministra i kandydata PiS Jana Szyszki o żłobkach, powiedziała: - To my zagwarantujemy Polsce bezpieczeństwo, szacunek i nie dopuścimy do tego, żeby politycy lekceważyli sprawę żłobków w naszym kraju i mówili, że to jest relikt komunizmu.

- Dla kobiet żłobki są bardzo ważne. Dają nam poczucie wolności, samodzielności i przekonania, że nasze dzieci są w dobrych rękach. Kobiety mają prawo pracować jeżeli chcą i państwo powinno im to umożliwić - podkreśliła Kidawa-Błońska.