Zandberg, Czarzasty, Senyszyn, Śmiszek. Lewica przedstawiła "jedynki"

Adrian Zandberg z Razem będzie "jedynką" w Warszawie, Włodzimierz Czarzasty z SLD w Sosnowcu, a Krzysztof Śmiszek z Wiosny otworzy listę wrocławską. Lewica w niedzielę przedstawiła liderów swoich list w jesiennych wyborach parlamentarnych. Szef sztabu Lewicy Robert Biedroń zapowiedział też, że wspólna lista kandydatów opozycji do Senatu jest "domykana".

Robert Biedroń powiedział, że lewica przezwyciężyła wszystkie problemy i udało się zjednoczyć jej "trzy pokolenia". - To historyczny moment. Na ten moment ludzie czekali wiele lat - stwierdził.

Mówił, że dotąd lewica nie potrafiła znaleźć wspólnego mianownika, ale ten mianownik zawsze był. Bo - tłumaczył - lewicę tworzą "ludzie, którzy mają tę samą wizję Polski, Europy i świata".

- Zaczynamy naszą podróż do Sejmu, tam, gdzie nas dziś nie ma - mówił Biedroń. Zwrócił uwagę, że polski parlament jest jedynym, w którym nie ma lewicy i ocenił, że skutki tego widać.

- Lewica wygrywa wybory, gdy idzie zjednoczona, przegrywa, gdy jest podzielona - powiedział Biedroń. - Z dumą jako szef sztabu mogą zaprezentować wielopokoleniową drużynę - dodał.

"Domykamy listę stu kandydatów i kandydatek opozycji do Senatu"

Pytany przez dziennikarzy o stan rozmów na temat "paktu senackiego", na mocy którego opozycyjne partie nie wystawiałyby przeciwko sobie kandydatów w wyborach do Senatu, Robert Biedroń poinformował, że porozumienie jest już blisko. - Jesteśmy już w ostatnich godzinach tych negocjacji. Domykamy listę stu kandydatów i kandydatek opozycji, wspólnych, do Senatu - zapewnił polityk.

Jak zaznaczył, na liście znajdą się kandydaci Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy, a także samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

- To będzie bardzo różnorodna lista, która w końcu będzie alternatywą dla PiS, która będzie bogata doświadczeniem, różnorodna, naprawdę fajna lista do Senatu - podkreślił lider Wiosny.

Jak dodał, cieszy się tym bardziej, że jeszcze kilka dni temu obawiał się, że szef PO Grzegorz Schetyna "nie usłyszy głosu rozsądku, który płynął także z mediów, o opamiętanie się, że jeżeli się nie opamięta Koalicja Obywatelska, to po prostu do Senatu te wybory przegramy".

- Na szczęście Grzegorz Schetyna przekalkulował, zobaczył, że to jest nieopłacalne dla Polski i dla Polaków, i poszedł po rozum do głowy, za co bardzo Grzegorzowi dziękuję. Stworzymy wspólną propozycję do Senatu, w najbliższych godzinach będziemy już podpisywali porozumienie - mówił Biedroń. Jak zaznaczył, efektem paktu senackiego będzie też powrót po wielu latach Lewicy do Senatu.

"Będą oni nieść przesłanie bardzo proste: nie damy w Polsce zabić demokracji"

O perspektywy zawarcia "paktu senackiego" był też pytany zastępca szefa sztabu Lewicy, sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski, który jest jednym z negocjatorów porozumienia dotyczącego wyborów do Senatu.

Jak ocenił polityk, "pakt senacki okazał się skutecznym rozwiązaniem". - W stu okręgach wyborczych kandydaci zostali uzgodnieni, najlepsi z najlepszych. I na południu, i na północy, i na wschodzie, i na zachodzie będzie prosty wybór: albo siły demokratyczne, albo te, które podważają konstytucję i demokrację - mówił Gawkowski.

Podkreślił, że na listach do Senatu reprezentowane będą "nie tylko główne siły polityczne, ale przede wszystkim ludzie", wskazując m.in., że kandydować będzie kilkadziesiąt osób związanych z samorządem, w tym obecni prezydenci i burmistrzowie. - Będą oni nieść przesłanie bardzo proste: nie damy w Polsce zabić demokracji - dodał sekretarz generalny Wiosny.





"Jedynki" Lewicy

Okręg nr 1 Legnica - Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (SLD)



Okręg nr 2 Wałbrzych - Marek Dyduch (SLD)



Okręg nr 3 Wrocław - Krzysztof Śmiszek (Wiosna)



Okręg nr 4 Bydgoszcz - Krzysztof Gawkowski (Wiosna)



Okręg nr 5 Toruń - Robert Kwiatkowski (SLD)



Okręg nr 6 Lublin - Jacek Czerniak (SLD)



Okręg nr 7 Chełm - Monika Pawłowska (Wiosna)



Okręg nr 8 Zielona Góra - Anita Kucharska-Dziedzic (Wiosna)



Okręg nr 9 Łódź - Tomasz Trela (SLD)



Okręg nr 10 Piotrków Trybunalski - Anita Sowińska (Wiosna)



Okręg nr 11 Sieradz - Paulina Matysiak (Razem)



Okręg nr 12 Chrzanów - Ryszard Śmiałek (SLD)



Okręg nr 13 Kraków - Maciej Gdula (Wiosna)



Okręg nr 14 Nowy Sącz - Jakub Bocheński (Wiosna)



Okręg nr 15 Tarnów - Jacek Jabłoński (Wiosna)



Okręg nr 16 Płock - Arkadiusz Iwaniak (SLD)



Okręg nr 17 Radom - Patryk Fajdek (Wiosna)



Okręg nr 18 Siedlce - Dorota Olko (Razem)



Okręg nr 19 Warszawa - Adrian Zandberg (Razem)



Okręg nr 20 Warszawa II - Andrzej Rozenek (SLD)



Okręg nr 21 Opole - Marcelina Zawisza (Razem)



Okręg nr 22 Krosno - Łukasz Rydzik (Wiosna)



Okręg nr 23 Rzeszów - Wiesław Buż (SLD)



Okręg nr 24 Białystok - Paweł Krutul (Wiosna)



Okręg nr 25 Gdańsk - Beata Maciejewska (Wiosna)



Okręg nr 26 Gdynia - Joanna Senyszyn (SLD)



Okręg nr 27 Bielsko-Biała - Przemysław Koperski (SLD)

Okręg nr 28 Częstochowa - Zdzisław Wolski (SLD)



Okręg nr 29 Gliwice - Wanda Nowicka (Wiosna)



Okręg nr 30 Rybnik - Maciej Kopiec (Wiosna)



Okręg nr 31 Katowice - Maciej Konieczny (Razem)



Okręg nr 32 Sosnowiec - Włodzimierz Czarzasty (SLD)



Okręg nr 33 Kielce - Andrzej Szejna (SLD)



Okręg nr 34 Elbląg - Monika Falej (Wiosna)



Okręg nr 35 Olsztyn - Marcin Kulasek (SLD)



Okręg nr 36 Kalisz - Wiesław Szczepański (SLD)



Okręg nr 37 Konin - Paulina Nowak (Razem)



Okręg nr 38 Piła - Dariusz Standerski (Wiosna)



Okręg nr 39 Poznań - Katarzyna Ueberhan (Wiosna)



Okręg nr 40 Koszalin - Małgorzata Prokop-Paczkowska (Wiosna)



Okręg nr 41 Szczecin - Dariusz Wieczorek (SLD)



Źródło: PAP Kalendarz wyborczy - wybory parlamentarne w Polsce 2019