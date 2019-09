Czy Koalicji Obywatelskiej wystarczy czasu, by przekonać wyborców?

Pieniądze na wyższe płace minimalne, emerytury, dla rolników, matek i młodych kredytobiorców – to tylko niektóre z obietnic, które usłyszeliśmy podczas trwającej kampanii wyborczej. Obiecuje nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska również zaczyna nabierać rozpędu. O tym, czy wystarczy jej czasu, by przekonać do siebie wyborców w programie "Tak Jest" rozmawiali były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński i prof. Ireneusz Krzemiński z Uniwersytetu Warszawskiego.