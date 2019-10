Gratulacje od Merkel, Junckera i szefów rządów V4 po wyborach

Gratulacje po wyborach parlamentarnych dla premiera Mateusza Morawieckiego przekazała kanclerz Angela Merkel - poinformował w rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert. Premier Węgier Viktor Orban powiedział natomiast w niedzielę, że z punktu widzenia Węgier w Polsce odbyły się "bardzo ważne wybory".

W niedzielnych wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 43,76 proc., Koalicja Obywatelska - 27,24 proc., Sojusz Lewicy Demokratycznej - 12,52 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe - 8,58 proc., a Konfederacja - 6,79 proc. - wynika z danych PKW z 99,49 proc. komisji wyborczych.

Merkel liczy na dalszą współpracę

PKW podała dane z prawie 99,5 procent obwodowych komisji wyborczych Państwowa Komisja... czytaj dalej » Gratulacje szefowi polskiego rządu przesłała w poniedziałek między innymi kanclerz Angela Merkel. - Niemcy i Polska są przyjaciółmi, sąsiadami, partnerami. Chcemy kontynuować tę ścisłą współpracę w interesie obywateli po obu stronach granicy i w interesie Europy - powiedział rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert.

Wyniku w wyborach rządowi Zjednoczonej Prawicy pogratulował także odchodzący szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Babisz i Orban też gratulują

W niedzielnym wystąpieniu telewizyjnym premier Węgier Viktor Orban powiedział, że "z punktu widzenia Węgier odbyły się w Polsce bardzo ważne wybory". - Polska partia rządząca zdobyła większość manatów parlamentarnych i jest w stanie samodzielnie stworzyć rząd - podkreślił. - Gratuluję polskim przyjaciołom - dodał.

Także premier Czech Andrej Babisz pogratulował premierowi Morawieckiemu. "Proszę przyjąć gratulacje po absolutnie fantastycznym zwycięstwie" - napisał Babisz na Twitterze. Czeskie media podkreślają, że PiS będzie mógł rządzić samodzielnie.

Babisz zamieścił wpis po angielsku i po czesku. Po czesku napisał, że "polski premier i mój przyjaciel Mateusz Morawiecki wygrał wybory. Nikt jeszcze przed nim nie osiągnął takiego zwycięstwa".

Babisz dodał, że ma nadzieję na dalszą dobrą współpracę sąsiadów.

Węgry, Czechy, Polska, a także Słowacja tworzą Grupę Wyszehradzką (V4).



Dear @MorawieckiM, please accept my warmest congratulations on absolutely fantastic victory in the election. Nobody has ever reached such a result in Poland before and very few can compete with it in Europe. Excellent result! — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 14 października 2019