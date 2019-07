Skąd Morawiecki ma wiedzę o dacie wyborów? "To dobre pytanie do pana premiera"





Data 13 października nie jest specjalnie szczęśliwa - powiedział w "Kawie na ławę" rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Skomentował słowa Mateusza Morawieckiego, który na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach mówił o 13 października jako dacie wyborów parlamentarnych. Oficjalnie żaden termin nie został jeszcze ogłoszony. - Premier Morawiecki ma zdolność do psucia wszystkiego, czego się dotknie, więc zepsuł datę 13 października - ocenił europoseł PO Andrzej Halicki.

Premier zdradził termin wyborów? Szef jego kancelarii tłumaczy Premier podawał... czytaj dalej » W czasie sobotniego wystąpienia na konwencji PiS premier Mateusz Morawiecki powiedział: - Rząd nie jedzie na wakacje, od wczesnego rana do nocy pracujemy do 12 października, niech będzie 11, bo cisza wyborcza, w sobotę można odpocząć.

Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy podkreślił w TVN24, że nie ma decyzji co do terminu wyborów. Przypomniał, że prezydent zgodnie z konstytucją i Kodeksem wyborczym ma obowiązek podjąć ją najpóźniej do 14 sierpnia.

Pytany, skąd premier wie, że 13 października odbędą się wybory, odparł: "to jest dobre pytanie do pana premiera".

Rzecznik prezydent zauważył, że jest pięć terminów, w których możliwe jest przeprowadzenie wyborów, czyli 13, 20, 27 października oraz 3 lub 10 listopada.



Dodał, że "jedne daty są pewnie bardziej, drugie są trochę mniej szczęśliwe". Zdaniem Spychalskiego, data 13 października "nie jest specjalnie szczęśliwa". Na uwagę, że tego dnia o godzinie 20.45 odbędzie się mecz Polska - Macedonia Północna na Stadionie Narodowym w ramach eliminacji do Euro 2020, Spychalski odpowiedział: w Pałacu Prezydenckim przeprowadzamy szeroką analizę pod każdym względem, jeżeli chodzi o termin wyborów.

Przyznał, że ta kwestia również jest brana pod uwagę. - Mecze reprezentacji Polski są bardzo ważne - dodał.

"Gdyby było rodeo, mielibyśmy ten 13 października z główki"

Paweł Kukiz, lider Kukiz'15 ocenił, że "raczej prezes PiS (Jarosław Kaczyński-red.) powiedział premierowi, kiedy są wybory".

- Może (Kaczyński-red.) nie interesuje się piłką nożną, natomiast gdyby było rodeo, z całą pewnością mielibyśmy ten 13 (października-red.) z główki - stwierdził.

"Rząd nie jedzie na wakacje, od wczesnego rana do nocy pracujemy" - Pokazaliśmy, że... czytaj dalej » Kukiz ocenił, że "nie dość, iż mamy fatalną ordynację wyborczą, w której tylko partie mogą wystawić kandydatów do Sejmu, to oprócz tego manipuluje się terminami w taki sposób, żeby absolutnie wykluczyć wszystkie inne mniejsze opcje polityczne z procesu wyborczego".

Premier "zepsuł datę"

Europoseł PO Andrzej Halicki powiedział z kolei, że "premier Morawiecki ma zdolność do psucia wszystkiego, czego się dotknie, więc zepsuł datę 13 października". Ocenił, że w związku z tym wybory odbędą się 20 października.

Podkreślił, że data wyborów powinna być szybko ogłoszona.

"13 lub 20 października najlepsze z dat"

Bartosz Kownacki z PiS powiedział, że "tylko terminy październikowe są brane pod uwagę". Dodał, że albo 13, albo 20 października. - Te z końca października i z listopada nie wchodzą w grę, bo jest Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości - tłumaczył.

Zaznaczył, że wybór terminu należy do prezydenta, ale jak zauważył, "prezydent też jest politykiem, ma woje doświadczenia". - Wie, że na przykład zrobienie (wyborów-red.) 10 listopada jest pewnym ryzykiem, ponieważ to jest długi weekend, 11 listopada też jest świętem państwowym i duża część ludzi wyjedzie poza swoje miejsce zamieszkania i będzie im trudniej głosować, więc to na pewno też prezydent analizuje - tłumaczył. W ocenie Kownackiego, 13 lub 20 października są najlepsze z dat.

Zgorzelski: znaczenie ma to, kiedy data zostanie ogłoszona

- Czy nam się to podoba czy nie, nie tylko teraz, ale i wcześniej data wyborów była tylko i wyłącznie decyzją polityczną i jest nią nadal bez względu na to, kto rządzi - zaznaczył Piotr Zgorzelski (PSL). Dodał, że prezydent Duda ustali tę datę z obozem rządzącym.

Kaczyński: musimy odrzucić wielką ofensywę zła Dobra zmiana musi... czytaj dalej » - Tak samo wcześniej, ani prezydent (Bronisław) Komorowski, ani (Aleksander) Kwaśniewski nie wróżyli z fusów, tylko konsultowali ze środowiskami sobie bliskimi. Więc naprawdę, czy to będzie 13 czy 20 - bo tylko w tych widełkach się poruszamy - z punktu widzenia kampanii wyborczej tydzień nie ma kompletnie żadnego znaczenia - ocenił.

Dodał, że "znaczenie ma to, kiedy data zostanie ogłoszona".



Również Paulina Piechna-Więckiewicz z Wiosny stwierdziła, że zastanawianie, się "skąd się weźmie termin wyborów jest bez sensu". - Możemy dywagować, czy to jest kwestia tego, że premier Morawiecki wykopał to z bursztynem z Mierzei Wiślanej (...) ale wiemy o tym, że decyduje prezes Kaczyński - dodała.

Zgodziła się, że im później zostanie ogłoszony termin wyborów, tym "mniej szansy na to, żeby w demokratycznym procesie wyborczym wzięła udział większa ilość komitetów, dlatego, że 14 dni za zebranie w jednym okręgu ponad 6,5 tysiąca podpisów, to jest naprawdę bardzo duża robota organizacyjna".