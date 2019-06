Johnson wygrał wszystko. Już tylko Hunt walczy z nim o tekę premiera





W czwartek odbyły się kolejne rundy głosowań, które wyłoniły finałową dwójkę w wyścigu o schedę po Theresie May. O pozycję nowego lidera Partii Konserwatywnej, a zarazem premiera Wielkiej Brytanii, powalczą były minister spraw zagranicznych Boris Johnson i obecny szef dyplomacji Jeremy Hunt.

Jeden kandydat mniej w walce o schedę po May Minister rozwoju... czytaj dalej » Johnson, który prowadził we wszystkich dotychczasowych rundach głosowania pośród 313 posłów torysów zasiadających w Izbie Gmin, w piątej, decydującej turze uzyskał aż 160 głosów, a więc ponad połowę wszystkich, zdecydowanie wyprzedzając Hunta mającego poparcie 77 deputowanych.

Na trzecim miejscu znalazł się minister środowiska Michael Gove (75 głosów), który tym samym odpadł z rywalizacji jako ostatni.

Wcześniej w czwartek, po czwartej rundzie z rywalizacji odpadł szef MSW Wielkiej Brytanii Sajid Javid.

"Jestem głęboko zaszczycony tym, że uzyskałem w ostatnim głosowaniu ponad 50 proc. wszystkich głosów. Dziękuję wszystkim za wsparcie i wyczekuję już wyjazdów w teren, aby przedstawić mój plan zrealizowania brexitu, zjednoczenia naszego kraju i stworzenia jaśniejszej przyszłości dla nas wszystkich" - napisał na Twitterze były szef MSZ.

Hunt, który w lipcu 2018 r. zastąpił Johnsona na stanowisku szefa dyplomacji, przyznał, że nie jest faworytem rywalizacji, ale zaznaczył, że "w polityce czasami zdarzają się niespodzianki - tak jak dzisiaj".

"Nie mam wątpliwości co do odpowiedzialności, jaką dźwigam na swoich ramionach, za pokazanie mojej partii, jak możemy doprowadzić do zrealizowania brexitu zamiast przedterminowych wyborów" - podkreślił. Dodał, że możliwe jest jednocześnie "przyspieszenie gospodarcze" oraz to, by Wielka Brytania "mogła występować w świecie z podniesionym czołem".

Pierwsze spotkanie wyborcze

Na sobotę w Birmingham zaplanowane jest pierwsze z kilkunastu spotkań wyborczych w całym kraju, w których Johnson i Hunt będą mierzyli się z pytaniami ze strony członków i sympatyków swojej partii. Ostatnie spotkanie odbędzie się 17 lipca w Londynie.

Karty do głosowania korespondencyjnego zostaną rozesłane do członków Partii Konserwatywnej pod koniec pierwszego tygodnia lipca i powinny trafić z powrotem do partyjnej centrali najpóźniej do godz. 17 czasu lokalnego 22 lipca.



Nowy premier i lider Partii Konserwatywnej zostanie najprawdopodobniej ogłoszony następnego dnia, 23 lipca, co zakończy trzyletnie rządy May.

Następcę May wybierze 160 tysięcy członków Partii Konserwatywnej z całej Wielkiej Brytanii.

Źródło: PAP/EPA/JEFF OVERS / BBC NEWS HANDOUT Boris Johnson i Jeremy Hunt w finale wyborów na nowego lidera Partii Konserwatywnej