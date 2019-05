38 naruszeń przepisów wyborczych w sobotę i w nocy





Wszystkie lokale komisji obwodowych zostały otwarte w niedzielę o godzinie 7, nie stwierdzono incydentów związanych z uruchomieniem głosowania w poszczególnych obwodach - poinformował o godzinie 10 rano, podczas pierwszej niedzielnej konferencji prasowej, pełniący obowiązki szefa Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz.

W niedzielę w całej Polsce od godziny 7 rano trwają wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie ma się zakończyć o 21. Cisza wyborcza obowiązuje do zakończenia głosowania.

"Bardzo spokojny czas"

- Wszystkie lokale komisji obwodowych zostały otwarte o godzinie 7, nie stwierdzono incydentów z uruchomieniem głosowania w poszczególnych obwodach - poinformował podczas pierwszej niedzielnej konferencji prasowej pełniący obowiązki szefa PKW Wiesław Kozielewicz.

O 20.35 w niedzielę wieczór wyborczy w TVN24 Cisza wyborcza ma... czytaj dalej » Odnosząc się do sytuacji lokali wyborczych w miejscach, w których w ostatnim czasie doszło do podtopień, Kozielewicz mówił, że "na szczęście fala powodziowa nie spowodowała perturbacji jeśli chodzi o siedziby komisji obwodowych na terenie południowej Polski". - Nie było potrzeby przeniesienia komisji obwodowych do innych miejsc - mówił.

Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego, precyzowała, że PKW miała już wcześniej informacje, że w związku z tą sytuacją w pojedynczych miejscach w delegaturze PKW w Tarnobrzegu mieszkańcy mogą mieć problem z dotarciem do lokali wyborczych. - Otrzymaliśmy informację, że tam gminy zapewniają dojazd do lokali wyborczych - dodała.

Kozielewicz dodał, że w sobotę i w nocy z soboty na niedzielę, zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji z godziny 5.30, w skali kraju doszło do 38 przypadków naruszenia przepisów wyborczych. Najwięcej - 18 przypadków - to uszkodzenia i zniszczenia banerów. W czterech przypadkach stwierdzono, że doszło do agitacji wyborczej. - Z punktu widzenia przestrzegania przez obywateli przepisów kodeksu wyborczego to był bardzo spokojny czas - ocenił Kozielewicz.

Pełniący obowiązki szefa PKW wspomniał o "kilku przypadkach niewłaściwych zachowań", do których doszło już w niedzielę. - Takim niewłaściwym zachowaniem było postąpienie przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej w Olsztynie, który zgłosił się do pracy w komisji będąc w stanie po spożyciu alkoholu - poinformował. - Został odsunięty od pracy, policja podjęła stosowne czynności - dodał.

Z kolei w gminie Oleszyce (woj. podkarpackie) cztery komisje obwodowe omyłkowo opieczętowały karty wyborcze pieczęcią obwodowej komisji do spraw referendum.

Zagraniczni obserwatorzy wyborów w Polsce

Kozielewicz poinformował, że sygnały o tym, iż wybory przebiegają bez zakłóceń, docierają do PKW także od wyborców głosujących za granicą.

Mówił, że wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce obserwuje grupa 59 przedstawicieli z innych krajów m. in. z Armenii, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Austrii, Federacji Rosyjskiej i Białorusi.

- Mamy Ruch Obserwatorów Społecznych z Federacji Rosyjskiej - wystawiliśmy dwa zaświadczenia. Mamy przedstawicieli z ukraińskiej organizacji pozarządowej, która zajmuje się prawem wyborczym - wystawiliśmy dziewięć zaświadczeń. Mamy również siedmiu przedstawicieli białoruskiej organizacji pozarządowej, która zajmuje się sprawami wyborów- wystawiliśmy siedem zaświadczeń. A także jest licznie reprezentowana w Polsce ukraińska organizacja pozarządowa, która od ponad 11 lat monitoruje procesy wyborcze w różnych krajach i dla przedstawicieli tej organizacji podpisałem 27 zaświadczeń - mówił.

Wybory do europarlamentu

Polacy wybiorą 52 europosłów spośród 866 kandydatów. O jeden mandat powalczy średnio 17 kandydatów. Średnia wieku kandydatów do Parlamentu Europejskiego wynosi 46 lat. Najmłodszy kandydat ma 21 lat, a najstarszy - 80. Oficjalne wyniki polskich wyborów powinniśmy poznać w poniedziałek późnym wieczorem lub we wtorek.

