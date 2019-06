Szefowa niemieckiej SPD rezygnuje po klęsce w eurowyborach

Foto: PAP/EPA/OMER MESSINGER Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Sprawa klimatu jednak jest ważna. Historyczne zwycięstwo...

27.05 | Gdy w trakcie kampanii pytano wyborców, czym będą kierować się przy urnie, to jak jeszcze nigdy w historii odpowiadali, że stosunkiem kandydatów do kwestii ochrony środowiska i klimatu. Okazuje się, że to nie były puste deklaracje. Być może największą niespodzianą tych wyborów jest sensacyjny wynik Zielonych. W europarlamencie zwiększą stan posiadania, a w Niemczech Zieloni uzyskali ponad 20 procent głosów, stając się drugą siłą po CDU/CSU. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

