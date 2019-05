Wieś dla PiS, duże miasta dla Koalicji Europejskiej





Foto: PAP/Paweł Jaskółka Wśród wyborców z terenów wiejskich najwięcej głosów otrzymało PiS

PiS znokautował konkurentów na wsi. W największych miastach bezkonkurencyjna była Koalicja Europejska - pokazują sondażowe wyniki wyborów do europarlamentu.

Według wstępnych wyników sondażowych exit poll Ipsos, najwięcej przedstawicieli w Parlamencie Europejskim będzie miało Prawo i Sprawiedliwość - 24, na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska z 22 mandatami.

Liczna grupa wyborców ze wsi

Na wsi bezkonkurencyjne okazało się PiS. Według sondaży Ipsos na to ugrupowanie oddało głos 56,3 proc. wyborców, na drugim miejscu znalazła się KE, ale z wynikiem ponad dwukrotnie słabszym - 27,5 proc. Na ostatnim miejscu podium znalazła się Konfederacja - 5,5 proc. głosów.

Źródło: tvn24 Sondażowe wyniki głosowania na wsi

W miastach na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja, na drugim miejscu było PiS. Największą przewagę według sondaży KE miała nad PiS w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców, gdzie na Koalicję głosowało 50,4 proc. osób, a na PiS - 27 proc. W dużych miastach na trzecim miejscu znalazła się Wiosna - 10,2 proc, a Konfederacja miała 5,9 proc.

Źródło: tvn24 Sondażowe wyniki głosowania w miastach pow. 500 tys. mieszkańców

Podział elektoratów

Spośród wszystkich wyborców PiS 47,5 proc. mieszka na wsi, w miastach do 50 tys. mieszkańców - 23,7 proc., a w miastach od 51 do 200 tys. - 13 proc. Jeśli chodzi o Koalicję, to największą grupę stanowią wyborcy z miast do 50 tys. mieszkańców - 28,4 proc. Spośród wszystkich głosów oddanych na KE jedna czwarta pochodziła ze wsi, a wyborcy z miast powyżej 500 tys. mieszkańców stanowili 17,2 proc.

W przypadku większości komitetów wyborczych najliczniejszą grupę stanowili wyborcy ze wsi - tak było w przypadku Konfederacji - 32,4 proc., Wiosny - 26,7 proc., Lewicy Razem - 31 proc., Kukiza - 38,1 proc.

Rekordowa frekwencja

Frekwencja w niedzielnych wyborach do Europarlamentu była w tym roku wyjątkowa i wyniosła 43 proc. Jeśli chodzi o wyborców ze wsi - do urn wybrało się 39,2 proc. uprawnionych do głosowania. Frekwencja najwyższa była w dużych miastach - 51,3 proc.

