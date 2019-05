Austriaccy konserwatyści wygrali wybory do Parlamentu Europejskiego

Video: tvn24

Prezydent Andrzej Duda dziękuje za frekwencję wyborczą

27.05| - Dziękuję, że mój apel o to, aby wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego został wysłuchany - mówił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. Ocenił, że frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego była "nieprawdopodobnie wysoka". - To pokazuje dojrzałość naszego społeczeństwa - dodał.

