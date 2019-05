W Wielkopolsce mandaty dla byłych premierów





Cztery mandaty dla osób spoza regionu, tylko jeden dla "miejscowej". Tak najprawdopodobniej będzie wyglądał podział mandatów w Wielkopolsce. W regionie zwyciężyła Koalicja Europejska, która zdobyła 43,25 proc. głosów. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 38,39 proc. poparcia, a Wiosna - 7,80 proc. Najwięcej głosów zdobyli: Ewa Kopacz (KE) i Zdzisław Krasnodębski (PiS).

Bezkonkurencyjna Beata Szydło. 10 najlepszych wyników w kraju Beata Szydło... czytaj dalej » Wyniki zliczone na podstawie danych ze 100 procent obwodowych komisji wyborczych podała w poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza.

Na Koalicję Europejską w Wielkopolsce oddano 518 706 głosów, na PiS - 460 432 głosy, na Wiosnę Roberta Biedronia - 93 504 głosy. Pozostałe komitety uzyskały w Wielkopolsce: KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy – 55 970 głosów (4,67 proc.), KWW Kukiz'15 – 51 500 głosów (4,29 proc.), KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS – 19 226 głosów (1,60 proc.).

W samym Poznaniu zdecydowanie zwyciężyła Koalicja Europejska uzyskała 54,21 proc. głosów, wyprzedzając o blisko 30 pkt proc. Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 24,38 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Wiosna - 10,95 procent.

Frekwencja wyborcza w Wielkopolsce wyniosła w niedzielę 44,86 proc., a w samym Poznaniu - 57,56 proc.

Była premier najlepsza

PKW czeka na ostatnie protokoły. Ostateczne wyniki "około godziny 13" Polacy wybrali w... czytaj dalej » W okręgu najwięcej głosów zdobyła liderka listy Koalicji Europejskiej była premier Ewa Kopacz, na którą zagłosowało 252 032 osób. Lider listy PiS w regionie Zdzisław Krasnodębski zdobył 164 034 głosy.



"Dwójka" listy KE były premier Leszek Miller zdobył 79 380 głosów. Startująca z listy PiS Andżelika Możdżanowska uzyskała 76 953 głosy, kandydująca z tej samej listy posłanka Joanna Lichocka - 72 769 głosów. Na liderkę listy Wiosny Sylwię Spurek zagłosowało 55 306 osób.

W Poznaniu najwięcej głosów oddano na Ewę Kopacz (58 287) i Zdzisława Krasnodębskiego (27 506). Na trzecim miejscu znalazł się Marcin Bosacki z Koalicji Europejskiej (17 747), który wyprzedził Leszka Millera (17 091) i Sylwię Spurek (16 963).

Ile mandatów z Wielkopolski?

"To nie były wybory europejskie, to były pierwsze wybory całościowe" Trzeba wyciągnąć... czytaj dalej » Na razie nie wiadomo jeszcze ile mandatów przypadnie Wielkopolsce i jak zostaną one ostatecznie rozdzielone. Pewni mandatu są Ewa Kopacz, Leszek Miller i Zdzisław Krasnodębski. Najprawdopodobniej w Parlamencie Europejskim zasiądą też Sylwia Spurek i Andżelika Możdżanowska. Tym samym cztery na pięć mandatów zdobyliby kandydaci wywodzący się spoza Wielkopolski i niezwiązani z regionem.

Kopacz pochodzi ze Skaryszewa (woj. mazowieckie), Miller z Żyrardowa (woj. łódzkie), Krasnodębski z Choszczna (woj. zachodniopomorskie), a Spurek ze Skarżyska-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Jedynie Możdżanowska pochodzi z Wielkopolski - urodziła się w Kępnie.

Możdżanowska do lipca 2017 r. była posłanką Polskiego Stronnictwa Ludowego. Później była posłanką niezrzeszoną. W październiku 2017 r. została sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz pełnomocnikiem rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. Dwa miesiące później wstąpiła do PiS. Obecnie jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Liroy największym przegranym

Mandatu w Wielkopolsce nie uzyskali m.in. Piotr Liroy Marzec (Konfederacja) i Marek Jurek (Kukiz'15). Ich wyniki nie oszałamiały (dostali odpowiednio 40 049 i 29 891 głosów), w dodatku ich komitety nie przekroczyły progu wyborczego w skali kraju i nie będą uczestniczyły w podziale mandatów.

W 2014 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego mandaty uzyskało w Wielkopolsce pięciu kandydatów: Andrzej Grzyb (PSL), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PO), Adam Szejnfeld (PO), Krystyna Łybacka (SLD), oraz Ryszard Czarnecki (PiS).

Najwięcej głosów uzyskał wówczas Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej – 32,95 proc., następnie KW Prawa i Sprawiedliwości 24,38 proc. Na kolejnych miejscach znalazł się KWW Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy z poparciem 12,77 proc. oraz PSL – 10,50 proc.



W 2014 roku frekwencja wyborcza w Wielkopolsce wyniosła 22,42 proc.