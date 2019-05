PiS z największą liczbą mandatów, cztery partie w Sejmie. Sondażowa symulacja

Video: tvn24

24.05 | Członek zarządu partii Razem i "jedynka" śląskiej listy Maciej Konieczny zwrócił uwagę, że Lewicę Razem nieprzypadkowo publicznie poparła ostatnio znana m.in. z serialu "Słoneczny patrol" Pamela Anderson, która jest też aktywistką - jak podkreślił - "na rzecz praw zwierząt, klimatu i globalnej sprawiedliwości ekonomicznej". - Pamela Anderson wie, że Lewica Razem to są odważne rozwiązania dla Europy, a takich właśnie potrzebujemy. Stoimy w obliczu kryzysu klimatycznego. Dzisiaj w całym kraju i na całym świecie w ramach strajku klimatycznego młodzi ludzie upominają się o to, abyśmy działali odważnie na rzecz planety. Protestują masowo ponieważ wiedzą, że jeżeli będzie tak jak do tej pory, jeżeli nic się nie zmieni, to zostawimy im planetę, która nie nadaje się do życia - przekonywał Konieczny.

