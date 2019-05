Kaczyński: nie uznajemy, że sprawa władzy w Polsce została rozstrzygnięta

Wynik wyborów do europarlamentu to nasz wielki sukces - oświadczył w poniedziałek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zaznaczył jednak, iż "nie uznaje, "że sprawa władzy w Polsce została rozstrzygnięta".

Prezes Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie na konferencji prasowej w poniedziałek po południu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie.

ZOBACZ OFICJALNE WYNIKI WYBORÓW DO EUROPARLAMENTU >>>

Kaczyński: ta frekwencja to jest nowa jakość

- Wygraliśmy wybory i wygraliśmy je w sposób dość zdecydowany, ale to w żadnym razie nie oznacza, że uznajemy, że sprawa władzy w Polsce została rozstrzygnięta - podkreślił prezes PiS.

Oni zdobyli mandaty. Pełna lista europosłów W wyborach do... czytaj dalej » Podziękował wyborcom jego partii za poparcie. - Ale także tym wszystkim, którzy wzięli udział - dodał. - Postęp jest ogromny, to jest nowa jakość, ta frekwencja. To z całą pewnością dowód umacniania się polskiej demokracji. Bardzo nas to cieszy - ocenił.

Podziękowania dla Morawieckiego i Szydło

Kaczyński podziękował też "tym wszystkim, którzy przyczynili się do zwycięstwa" PiS. - Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, bo była to duża grupa, sztab - zastrzegł.

W pierwszej kolejności wymienił "pana premiera Mateusza Morawieckiego", który "był na pierwszej linii". - On jest niebywale wręcz odporny na wszelkiego rodzaju trudy i tym razem tę ogromną odporność wykazał. Był na dziesiątkach i więcej spotkań, zabierał głos, dziesiątki, jeśli nie przeszło sto razy był - można powiedzieć - jak zwykle niezwykle aktywnym uczestnikiem kampanii wyborczej - wyliczał prezes partii.

Ministrowie z mandatami europosłów. Rząd czeka rekonstrukcja Beata Szydło,... czytaj dalej » - Chciałbym podziękować pani premier Beacie Szydło za wspaniałą pracę i to nie tylko w swoim okręgu wyborczym, gdzie odniosła ten gigantyczny sukces, przeszło pół miliona głosów, ale także za pracę w całym kraju. Czuła się odpowiedzialna za całą partię, nie tylko za swój okręg i rzeczywiście wykonała też olbrzymią pracę - dodał.

Kaczyński: wynik w wyborach to wielki sukces PiS

Kaczyński stwierdził, że wynik, który osiągnęło PiS jest "wielkim sukcesem". - To jest najlepszy wynik jaki kiedykolwiek, jakakolwiek partia uzyskała po 1989 roku we wszelkiego rodzaju wyborach. Nikt nigdy nie uzyskał więcej niż przeszło 45 procent - podkreślił.



Przestrzegł, że ten sukces "nie jest sygnałem do zaniechania wysiłku, pracy", natomiast jest sygnałem "do zastanawiania się nad tym, co uczynią ci, którzy chcą, żeby było, jak było". - Oni ciągle są, oni ciągle są aktywni i oni będą z całą pewnością walczyć. I to metodami, których niewielką część poznaliśmy w tych wyborach. Sądzimy, że te metody będą jeszcze gorsze - powiedział Kaczyński.

Oglądaj Wideo: tvn24 Całe przemówienie Jarosława Kaczyńskiego po ogłoszeniu wyników wyborów