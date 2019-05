Wieś dla PiS, duże miasta dla Koalicji Europejskiej





Foto: PAP/Paweł Jaskółka Wśród wyborców z terenów wiejskich najwięcej głosów otrzymało PiS

PiS znokautował konkurentów na wsi. W największych miastach bezkonkurencyjna była Koalicja Europejska - pokazują sondażowe wyniki wyborów do europarlamentu.

Według wstępnych wyników sondażowych exit poll Ipsos, najwięcej przedstawicieli w Parlamencie Europejskim będzie miało Prawo i Sprawiedliwość - 24, na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska 22.

Liczna grupa wyborców ze wsi

Na wsi bezkonkurencyjne okazało się PiS. Według sondaży Ipsos na to ugrupowanie oddało głos 56,3 proc. wyborców, na drugim miejscu znalazła się KE, ale z wynikiem ponad dwukrotnie słabszym - 27,5 proc. Na ostatnim miejscu podium znalazła się Konfederacja - 5,5 proc.

Źródło: tvn24 Sondażowe wyniki głosowania na wsi

W miastach na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja, na drugim miejscu było PiS. Największą przewagę według sondaży KE miała nad PiS w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców, gdzie na KE głosowało 50,4 proc. osób, a na PiS - 27 proc. W dużych miastach na trzecim miejscu znalazła się Wiosna - 10,2 proc, a Konfederacja miała 5,9 proc.

Źródło: tvn24 Sondażowe wyniki głosowania w miastach pow. 500 tys. mieszkańców

Podział elektoratów

Spośród wszystkich wyborców PiS 47,5 proc. mieszka na wsi, w miastach do 50 tys. mieszkańców - 23,7 proc., a w miastach od 51 do 200 tys. - 13 proc. Jeśli chodzi o Koalicję to największą grupę stanowią wyborcy z miast do 50 tys. mieszkańców - 28,4 proc. Spośród wszystkich głosów oddanych na KE jedna czwarta pochodziła ze wsi, a wyborcy z miast powyżej 500 tys. mieszkańców stanowili 17,2 proc.

W przypadku większości komitetów wyborczych najliczniejszą grupę stanowili wyborcy ze wsi - tak było w przypadku Konfederacji - 32,4 proc., Wiosny - 26,7 proc., Lewicy Razem - 31 proc., Kukiza - 38,1 proc.

Rekordowa frekwencja

Frekwencja w niedzielnych wyborach do Europarlamentu była w tym roku wyjątkowa i wyniosła 43 proc. Jeśli chodzi o wyborców ze wsi - do urn wybrało się 39,2 proc. uprawnionych do głosowania. Najwyższa była w dużych miastach - 51,3 proc.

