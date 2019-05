PiS przekonał konserwatywnego wyborcę z mniejszych miejscowości, zwłaszcza ze wsi - mówił we w TVN24 Roman Imielski z "Gazety Wyborczej", komentując niepełne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego podane przez Państwową Komisję Wyborczą. - PiS wychował sobie zupełnie nowego wyborcę i przekonał do siebie bardzo dużą skalę wyborców na prowincji - stwierdził Grzegorz Osiecki z "Dziennika Gazety Prawnej".

Państwowa Komisja Wyborcza po godzinie 8 rano opublikowała dane po podliczeniu 99,31 proc. głosów. Na pierwszym miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość, na które oddano 45,56 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska z wynikiem 38,30 proc. Na trzecim miejscu jest Wiosna, na którą oddano 6,04 procent głosów.

Poniżej progu wyborczego, który wynosi 5 proc. głosów, znajduje się obecnie Konfederacja KORWiN, Braun, Liroy, Narodowcy, który uzyskał 4,55 procent głosów.

Imielski o "ogromnej mobilizacji" wyborców PiS-u

O podawanych przez PKW niepełnych jeszcze wynikach wyborów rozmawiali we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 dziennikarze - Grzegorz Osiecki z "Dziennika Gazety Prawnej" i Roman Imielski z "Gazety Wyborczej".

Imielski stwierdził, że "PiS odniósł ogromny sukces". Jak wskazywał, wynikało to z dwóch rzeczy. - PiS kompletnie zmarginalizował Konfederację [KORWiN, Braun, Liroy, Narodowcy - przyp. red.]. To była główna obawa PiS-u. Gdyby Konfederacja dostała jakieś osiem - dziewięć procent, to ona odbierałaby [poparcie - red.] PiS-owi, czyli prawdopodobnie media nazywane publicznymi przekonały wyborców tych małych miejscowości, żeby nie głosować na Konfederację - ocenił.

Dodał, że wyborczy wynik Konfederacji jest dla niego zaskoczeniem, bo przewidywał, że przekroczy ona 5-procentowy próg wyborczy.

- Druga rzecz to jest ta ogromna mobilizacja, bo PiS dostał prawdopodobnie około 200 tysięcy głosów więcej niż w roku 2015 [kiedy wygrał wybory parlamentarne - przyp. red.] - kontynuował Imielski.

Ocenił jednocześnie, że Koalicji Europejskiej "nie udało się aż tak zmobilizować swoich wyborców". - Teraz jest pytanie, czy to jest kres możliwości mobilizacyjnych PiS-u - zwrócił uwagę.

"PiS przekonał konserwatywnego wyborcę z mniejszych miejscowości, zwłaszcza ze wsi"

Odnosząc się do październikowych wyborów parlamentarnych, Imielski mówił, że przewiduje w nich wysoką frekwencję, nawet na poziomie 60-65 procent. - Pytanie, czy to będzie na plus dla Koalicji Europejskiej czy jednak PiS-owi uda się zachować tę przewagę - mówił dziennikarz "Gazety Wyborczej".

Imielski ocenił także, że wybory od 2015 roku są plebiscytem". - Właściwie nieważne, czego dotyczą. Chodzi się gremialnie. Tu plebiscyt zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość - dodał.

Ocenił także, że "wybory wygrywa się emocjami".

- Na pewno PiS przekonał konserwatywnego wyborcę z mniejszych miejscowości, zwłaszcza ze wsi - wskazywał dziennikarz, przytaczając, że "PiS dostał tam według [sondażu - red.] exit poll prawie 57 procent i była duża mobilizacja na wsi".

Osiecki: PiS wychował sobie zupełnie nowego wyborcę

Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości komentował także Grzegorz Osiecki. - PiS wychował sobie zupełnie nowego wyborcę i przekonał do siebie bardzo dużą skalę wyborców na prowincji - stwierdził.

Publicysta "Dziennika Gazety Prawnej" ocenił, że w jesiennych wyborach parlamentarnych partia Jarosława Kaczyńskiego będzie miała dużo większy "rezerwuar mobilizacyjny, jeśli chodzi o elektorat".

Jego zdaniem innym ważnym czynnikiem decydującym o zwycięstwie partii rządzącej jest "bardzo nowoczesny sztab wyborczy". Jak wskazywał, to jest "sztab, który się opiera na politologii stosowanej, socjologii". - Oni mają "rozwałkowaną" Polskę do granic powiatów. Wiedzą w których powiatach jakie są wyniki, kto tam powinien pojechać, po co, co komu powiedzieć - stwierdził Osiecki.

Jak dodał, z tego punktu widzenia sztab Koalicji Obywatelskiej "robi wrażenie improwizacji".