"Projekt zamknięty" vs "czas na dojrzały związek". Co dalej z Koalicją Europejską?

Po wyborach do europarlamentu politycy zastanawiają się nad przyszłością Koalicji Europejskiej. Piotr Zgorzelski z PSL stwierdził, że dla jego partii "wszystkie drogi są otwarte", choć przypominał też, że "umawialiśmy się na do wyborów". Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej poinformował, że w jego ugrupowaniu zostanie przeprowadzone referendum w sprawie ewentualnego wyjścia z koalicji.

Koalicja Europejska powstała na początku lutego tego roku z inicjatywy byłych premierów i szefów dyplomacji; chodziło o stworzenie wspólnej szerokiej listy wyborczej do europarlamentu. Główny trzon koalicji tworzą partie: Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowoczesna i Zieloni. W skład KE wchodzi też kilka mniejszych ugrupowań.

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła w poniedziałek po południu ostateczne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Koalicja Europejska uzyskała w nich 38,47 procent głosów i drugie miejsce, ustępując Prawu i Sprawiedliwości - 45,38 procent.

"Dla PSL-u w tej sytuacji wszystkie drogi są otwarte"

Politycy ugrupowań wchodzących w skład Koalicji Europejskiej zastanawiają się nad przyszłością tej formacji.

- Dla PSL w tej sytuacji wszystkie drogi są otwarte: czy rozmowy o kontynuacji koalicji, czy też własna droga. Naprawdę, PSL jest w tej sytuacji w dobrej pozycji - powiedział w niedzielę w "Kawie na ławę" - komentując jeszcze sondażowe wyniki - polityk stronnictwa Piotr Zgorzelski.

W poniedziałek w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Zgorzelski stwierdził jednak, że projekt Koalicji Europejskiej "został zamknięty podczas wczorajszego głosowania". - Umawialiśmy się na Koalicję Europejską do wyborów do Parlamentu Europejskiego - podkreślił. Przyznał, że wynik KE "nie jest wynikiem marzeń".



Poseł PSL podkreślał, że atutem jego partii jest prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, "lider, który jest młody, ale jest już doświadczonym politykiem". - Nowoczesna chadecja z liderem, który cieszy się bardzo wysokim poparciem daje szansę - stwierdził.

Czarzasty: będę rekomendował dalszą współpracę w ramach koalicji

Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty został w poniedziałek zapytany na konferencji w Sejmie, czy jest zadowolony ze współpracy w ramach Koalicji Europejskiej. Odpowiedział, że tak. - Jest wiele rzeczy do poprawienia, ale to są trzy miesiące funkcjonowania. Na początku każdego związku przez trzy miesiące jest dużo cudownej namiętności. W tej chwili przychodzi czas na dojrzały, rozsądny związek. I tak będzie - zapewnił lider SLD.

Dopytywany, czy nie rozważa opuszczenia koalicji przed jesiennymi wyborami, Czarzasty odparł, że decyzję będą podejmowali wszyscy członkowie i członkinie SLD. - Będzie referendum w tej sprawie - sprecyzował. - Jeżeli chodzi o mnie, to ja współpracę w Koalicji Europejskiej oceniam pozytywnie. Jako lider partii będę rekomendował dalszą współpracę w ramach koalicji - oświadczył.

"Liderzy Koalicji Europejskiej mają o czym myśleć"

Były premier Leszek Miller, który z listy Koalicji Europejskiej zdobył mandat do PE, powiedział w rozmowie z TVN24, że "liderzy Koalicji Europejskiej mają o czym myśleć". - Mam na myśli zwłaszcza pytanie "jak to się stało?" i "czy ta przewaga musiała być taka?" - wyjaśniał.



- Te odpowiedzi zostaną udzielone, a one mają fundamentalne znaczenie dla dalszej przyszłości Koalicji Europejskiej: czy ona się utrzyma w tych ramach, które znamy, czy też nie - stwierdził Miller.