"Nie można organizować zgromadzeń, wygłaszać przemówień". Ekspert o ciszy wyborczej

Od północy trwa cisza wyborcza, w związku z tym zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej w jakiejkolwiek formie - przypominał w TVN24 Grzegorz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego. Jak wyjaśniał, "nie można organizować zgromadzeń, pochodów, wygłaszać przemówień i rozpowszechniać materiałów agitacyjnych". Tłumaczył również, jak w poprawny sposób oddać głos.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce niedzielę 26 maja w godzinach od 7 do 21. Cisza wyborcza rozpoczęła się 24 godziny przed dniem głosowania i potrwa do jego zakończenia. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się o godzinie 21 w niedzielę.

"Zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej"

Trwają wybory do europarlamentu. W sobotę głosują Malta, Łotwa i Słowacja W sobotę trwają... czytaj dalej » W sobotę na antenie TVN24 Grzegorz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego tłumaczył, jakimi zasadami rządzi się cisza wyborcza. - Zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej w jakiejkolwiek formie - wskazywał. Tłumaczył, że "nie można organizować zgromadzeń, pochodów, wygłaszać przemówień i rozpowszechniać materiałów agitacyjnych, czyli rozdawać ulotek rozwieszać plakatów, ale także ich zrywać".

Gąsior podkreślił, że "to, co zostało powieszone, wszystkie materiały zamieszczone przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, mogą zostać, pod warunkiem że nie będą w nich dokonywane jakiekolwiek zmiany".

- To ma znaczenie w przypadku agitacji wyborczej w internecie, czyli te materiały, które tam zostały zamieszczone, mogą tam pozostać, natomiast nie mogą być dokonywane w tym materiałach zmiany, czy na przykład [dodawane - przyp. red.] komentarze dotyczące preferencji wyborczych - dodał.

Jak poprawnie oddać głos?

Gość "Wstajesz i weekend" tłumaczył również, w jaki sposób należy poprawnie zagłosować. Jak mówił, w niedzielę każdy, kto zdecyduje się oddać głos, "po okazaniu dokumentu tożsamości" otrzyma "jedną kartę do głosowania" z listami kandydatów.

- Postawienie znaku "iks" na więcej niż jednej liście kandydatów spowoduje, że nasz głos będzie nieważny - podkreślił.

