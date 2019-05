"Pięć najważniejszych stanowisk" i "możliwe różne układy sił". Morawiecki w Brukseli

Video: tvn24

Zgorzelski: PSL nie jest w tej koalicji przegranym

28.05| - Umawialiśmy się na projekt, który się nazywa Koalicja Europejska, który mial być zbudowany do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wybory się skończyły, osiągnęliśmy bardzo dobry sukces, a co dalej to każda partia musi rozważyć - mówił. Pytany, czy żałuje, że PSL dołączył do Koalicji Europejskiej, odpowiedział przecząco. - Uważam, że to był bardzo dobry krok, minimum osiągnęliśmy, zdobyliśmy trzy mandaty (do PE - red.) i z tego trzeba się cieszyć - stwierdził.

