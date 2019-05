Przegrał, będą szybsze wybory. "Wynik nie dorósł do naszych oczekiwań"

Premier Grecji Aleksis Cipras, przywódca lewicowej Syrizy, podjął w niedzielę wieczorem decyzję o rozpisaniu przedterminowych wyborów parlamentarnych. W wyborach do Parlamentu Europejskiego opozycja zyskała lepszy wynik niż jego partia.

- Wynik wyborów nie dorósł do naszych oczekiwań (...). Nie zignoruję go ani nie ustąpię - oznajmił premier. Cipras zapowiedział, że spotka się z prezydentem Prokopisem Pawlopulosem, by poprosić o przedterminowe rozwiązanie parlamentu, po drugiej rundzie wyborów samorządowych, które odbędą się 2 czerwca. Jak prognozuje AP, oznacza to, że wybory odbędą się najwcześniej 30 czerwca.

Wcześniej w niedzielę Kyriakos Micotakis, przywódca opozycyjnej greckiej partii Nowa Demokracja, która według sondaży zwyciężyła w niedzielę w wyborach do PE, wezwał premiera do ustąpienia . - To oczywiste, że naród grecki wycofał swe zaufanie do tego rządu. Premier musi wziąć za to odpowiedzialność. Musi zrezygnować i w kraju trzeba przeprowadzić wybory tak szybko, jak to możliwe - powiedział Micotakis.



Konserwatywna Nowa Demokracja (ND) uzyska według sondaży exit poll od 32 do 36 proc. głosów, a Syriza od 25 do 29 proc. Jeśli potwierdzą się te sondażowe wyniki, Nowa Demokracja uzyska w PE 8-9 mandatów, a Syriza 6-7.



Oczekiwano powszechnie, że w Grecji wynik niedzielnych wyborów do PE zadecyduje o dacie wyborów parlamentarnych, uważano jednak, że Cipras zdecyduje się się na wcześniejsze wybory parlamentarne, jeżeli Syriza uzyska przewagę w niedzielnym głosowaniu do PE.