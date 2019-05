"Moim przeciwnikiem była i pozostaje lewica"





Liga wicepremiera Matteo Salviniego wygrała niedzielne wybory do Parlamentu Europejskiego we Włoszech. Ugrupowanie zdobyło 34,3 procent głosów. - Teraz dojdzie do zmian w Europie - powiedział Salvini na konferencji prasowej.

Koalicyjna Liga zdobyła 34,3 procent głosów. Na drugim miejscu jest centrolewicowa opozycyjna Partia Demokratyczna, która uzyskała 22,6 procent poparcia.

Na koalicjanta Ligi, Ruch Pięciu Gwiazd zagłosowało 17 procent wyborców, co komentatorzy uważają za porażkę tego ugrupowania, które przed rokiem w wyborach parlamentarnych zdobyło 32 proc. głosów.

Czwarte miejsce zajęła opozycyjna Forza Italia byłego premiera Silvio Berlusconiego z wynikiem 8,7 proc. głosów. Mandaty w Parlamencie Europejskim zdobyło też prawicowe ugrupowanie Bracia Włoch, na które głosowało 6,4 proc. wyborców.

Salvini: będziemy bronili interesu Włoch w Europie

Matteo Salvini oświadczył na konferencji prasowej w Mediolanie po ogłoszeniu wyników, że "teraz dojdzie do zmian w Europie". - Jesteśmy pierwsza partią tego wspaniałego kraju, i będziemy bronili jego interesu w Unii - mówił.

- Przywrócimy w Europie prawo do życia, do pracy do bezpieczeństwa, ale także jej wartości - dodał Salvini.

Odnosząc się do przyszłości włoskiej koalicji wyjaśnił zarazem, że "wykorzystamy poparcie nie po to, by wyrównywać wewnętrzne rachunki". - Moim przeciwnikiem była i pozostaje lewica. Sojusznicy z rządu są przyjaciółmi - mówił w nawiązaniu do hipotez o spory wewnątrz koalicji rządowej.

- Nie poprosimy o pół fotela więcej - dodał. Zastrzegł zarazem, że zwróci się o przyspieszenie realizacji programu rządu. Według wicepremiera po wyborach do Parlamentu Europejskiego w polityce krajowej "nic się nie zmienia". - Reguły europejskie muszą zostać zmienione - oświadczył.

Matteo Salvini przyszedł na konferencję prasową z różańcem w ręku, tym samym, który miał podczas wiecu Ligi i jej europejskich sojuszników 18 maja w Mediolanie.

Oglądaj Wideo: Reuters Liga wygrywa wybory do europarlamentu

Ponad 2 miliony głosów na Salviniego

Szef włoskiego MSZ odniósł także indywidualne zwycięstwo. Salvini, który był "jedynką" w całym kraju, otrzymał 2,2 mln głosów. Prawdopodobnie pozostanie on jednak w rządzie Giuseppe Contego.

Na drugim miejscu pod względem liczby otrzymanych głosów jest Berlusconi, który zdobył ich ponad pół miliona.

Frekwencja w eurowyborach wyniosła ponad 56 procent.