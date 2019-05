Padł rekord. Takiej frekwencji w polskich wyborach do PE jeszcze nie było

43 procent uprawnionych do głosowania - tylu Polaków, według sondażu Ipsos dla TVN24, poszło w niedzielę do urn. To liczba, jakiej od wejścia Polski do Unii Europejskiej jeszcze nie było. W poprzednich wyborach do europarlamentu zagłosowało niemal dwa razy mniej wyborców - ledwie 23,83 procent Polaków.