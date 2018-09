Kamieniem w gdańską synagogę. "Wracają demony"





»

Atak na synagogę w Gdańsku Foto: tvn24 Video: tvn24 Atak na synagogę w Gdańsku 20.09| Na monitoringu widać mężczyznę. Spokojnie idzie w stronę synagogi, gdzie wierni czekają na modlitwę kończącą jedno z ich najważniejszych świąt - Jom Kipur. Mężczyzna trzyma w ręku kamień. Nagle rzuca nim w okno i spokojnie odchodzi. - Zachowywał się bardzo naturalnie, jakby wyrzucił papierek do śmietnika - opowiada Michał Rucki, wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku. zobacz więcej wideo »

Wybito szybę w synagodze w Gdańsku Foto: tvn24 Video: tvn24 Wybito szybę w synagodze w Gdańsku 20.09| Na monitoringu widać mężczyznę. Spokojnie idzie w stronę synagogi, gdzie wierni czekają na modlitwę kończącą jedno z ich najważniejszych świąt - Jom Kipur. Mężczyzna trzyma w ręku kamień. Nagle rzuca nim w okno i spokojnie odchodzi. - Zachowywał się bardzo naturalnie, jakby wyrzucił papierek do śmietnika. Nie było żadnych gwałtownych ruchów z jego strony - opowiada Michał Rucki, wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku. zobacz więcej wideo »

Foto: tvn24 | Video: tvn24 Wybito szybę w synagodze

Na monitoringu widać mężczyznę. Spokojnie idzie w stronę synagogi, gdzie wierni czekają na modlitwę kończącą jedno z ich najważniejszych świąt - Jom Kipur. Mężczyzna trzyma w ręku kamień. Nagle rzuca nim w okno i spokojnie odchodzi. - Zachowywał się bardzo naturalnie, jakby wyrzucił papierek do śmietnika - opowiada Michał Rucki, wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku.

Wielka Synagoga wróciła na plac Bankowy Symboliczna... czytaj dalej » Środa, godzina 18. W synagodze wierni obchodzą jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu żydowskim - Jom Kipur.

- Na monitoringu widać młodego człowieka. Szedł spokojnie ulicą, trzymał w ręku kamień. Skręcił do ogródka i rzucił mocno tym kamieniem w okno synagogi. Później odszedł, bez emocji - mówi Michał Rucki, wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku.

W przedsionku, do którego wpadł kamień, siedziały kobiety czekające na Neilę, końcową modlitwę Jom Kipur. W pobliżu były też dzieci.

- Kamień dosłownie o kilkanaście centymetrów minął głowę osoby tam siedzącej - dodaje Michał Samet, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku.

Świadkowie wybiegli na zewnątrz. Jak się później okazało, Samet widział sprawcę, jednak odchodził on tak spokojnie, że nie wzbudził jego podejrzeń.

O sprawie powiadomiono policję.

- Na miejscu pojawił się też prokurator. Panowie byli tak mili, że poczekali aż zakończymy modlitwę a następnie rozpoczęli wszystkie czynności - mówi Samet.

"Wracają demony"

Arcybiskup Ryś: Antysemityzm jest grzechem. Nie można nad tym debatować Antysemityzm jest... czytaj dalej » Jak mówi Rucki, wcześniej także zdarzały się różne incydenty w pobliżu synagogi, jednak do takiej agresji doszło pierwszy raz.

- Zdarzało się, że ktoś przechodził, rzucił jakieś obraźliwe słowa, oblał jakimś płynem drzwi albo próbował wykonać chuligański napis na murze synagogi. Jednak tego typu incydentu jeszcze nie było u nas - tłumaczy.

- Wracają demony, szczególnie u ludzi, którzy pamiętają, co się działo przed wojną. Musimy się zmierzyć z tym problemem - dodaje Samet.

Rucki zaznacza, że Jom Kipur jest dniem szczególnym.

- To wielowymiarowe święto, głęboko duchowe. Dlatego niektórym przychodzą do głowy analogiczne incydenty z lat 30. W tracie wielkich świąt żydowskich zdarzały się takie rzeczy. Organizowały to jakieś bojówki skrajnie prawicowe. W tym przypadku absolutnie nie wolno tego przesądzać - mówi wiceprzewodniczący GWŻ w Gdańsku.

Policja zabezpieczyła już kamień i nagranie z monitoringu, na którym widać sprawcę.

- Wstępnie przestępstwo zakwalifikowane jest jako narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia osób. Grozi do trzech lat więzienia - informuje asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.