Uratowany pies czy solarka w jeziorze? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Pies, który nie zdążył wejść do windy za swoją właścicielką? Dziecko, które po raz pierwszy usłyszało głos mamy? A może węgorz elektryczny zasilający lampki na bożonarodzeniowym drzewku? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Pies nie zdążył wejść do windy za swoją właścicielką

Johnny Mathis z Houston w Teksasie uratował psa sąsiadki, który nie zdążył wejść za kobietą do windy. Przypięte do smyczy zwierzę zostało na parterze, gdy winda ruszyła w górę. Nagranie z akcji ratunkowej, które Mathis opublikował na Twitterze, obejrzało już ponad dwanaście milionów osób.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Pies nie zdążył wejść do windy za swoją właścicielką

2. "To bardzo głośne powitanie". Po raz pierwszy usłyszała głos swojej matki

Czteromiesięczna Georgina z Wielkiej Brytanii po raz pierwszy mogła usłyszeć głos swojej mamy. Dziecko urodziło się z bardzo poważną wadą słuchu. Według lekarzy dziewczynka była w zasadzie niesłysząca. Na tym etapie rozwoju Georginy jedynym ratunkiem okazał się nowoczesny aparat słuchowy.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved], PAUL ADDISON "To bardzo głośne powitanie". Po raz pierwszy usłyszała głos swojej matki

3. Córka Johna F. Kennedy'ego ochrzciła nowy lotniskowiec US Navy

Nowy lotniskowiec US Navy "John F. Kennedy" doczekał się swojego chrztu. Uroczystość odbyła się w 78. rocznicę japońskiego ataku na Pearl Harbor. Matką chrzestną jednostki została córka tragicznie zmarłego amerykańskiego prezydenta Caroline Kennedy.

Oglądaj Wideo: DVIDS, ENEX Córka Johna F. Kennedy'ego ochrzciła nowy lotniskowiec US Navy

4. Utah: Dziecko spadło z lady w sklepie. Uratował je kierownik sklepu

Niemowlę spadające z lady i natychmiastowa reakcja kierownika lombardu. Nagranie ze sklepowego monitoringu z miasta Hurricane obiegło amerykańskie media. - Zobaczyłem, że dziecko się kołysze. Na szczęście wszystko dobrze zbiegło się w czasie - powiedział bohater wideo Bill Reel.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Utah: Dziecko spadło z lady w sklepie. Uratował je kierownik sklepu

5. Chicago: solarka ześlizgnęła się do jeziora Michigan

Kamera monitoringu przy jeziorze Michigan nagrała moment, w którym jadąca solarka obraca się na pokrytym lodem asfalcie i ześlizguje w stronę wody. Dwaj mężczyźni jadący pojazdem zdążyli wyskoczyć, zanim auto wpadło do jeziora. Ciężarówkę wyciągano pięć godzin przy pomocy ciężkiego sprzętu.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Chicago: solarka ześlizgnęła się do jeziora Michigan

6. Węgorz elektryczny zasilający lampki na bożonarodzeniowym drzewku

Akwarium w Tennessee wymyśliło nietypowy pomysł na dekoracje świąteczną. Węgorz elektryczny, Miguel Wattson, zasila lampki na choince.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Węgorz elektryczny zasilający lampki na bożonarodzeniowym drzewku

7. Wielka choinka na Placu Weneckim w Rzymie

80 tysięcy lampek, setki bombek i kryształowych ozdób, a to wszystko na 22-metrowej choince. Tłumy rzymian i turystów zebrały się na Placu Weneckim w Rzymie na uroczystości zapalenia świateł na świątecznej choince.

Oglądaj Wideo: PAP/EPA Wielka choinka na Placu Weneckim w Rzymie

8. Snowboardzista porwany przez lawinę. "To była duża lawina, ale ze mną wszystko w porządku"

Snowboardzista porwany przez lawinę na górskim zboczu. Przeżył i utrzymał się na powierzchni sunącego śniegu, bo pomogła mu w tym specjalna poduszka powietrzna.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Snowboardzista porwany przez lawinę. "To była duża lawina, ale ze mną wszystko w porządku"

9. Pierwszy lot w pełni elektrycznego hydroplanu

Największy w Ameryce Północnej operator hydroplanów, kanadyjskie linie lotnicze Harbour Air, przeprowadziły w pobliżu Vancouver pierwszy w historii lot w pełni elektrycznym hydroplanem. Lot pokazowy trwał zaledwie trzy minuty.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Pierwszy lot w pełni elektrycznego hydroplanu

10. Bieg Świętych Mikołajów w Glasgow

Bieg Świętych Mikołajów przez ulice Glasgow to już zwyczaj. Od 2006 roku tysiące osób w przebraniach Mikołajów wychodzi na ulicę i bierze udział w biegu. Pieniądze zebrane podczas imprezy są przeznaczane na cele charytatywne.

Oglądaj Wideo: APTN Bieg Świętych Mikołajów w Glasgow