Płacz koali czy ucieczka przed śmiercią? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Przeraźliwy płacz koali, premier Mateusz Morawiecki, który nie zauważył dłoni prezesa, dramatyczne nagranie z kamery radiowozu, zderzenie samolotów na lotnisku czy może francuskie kaczki i korzystne dla nich orzeczenie sądu? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Przeraźliwy płacz koali. Zwierzątko ofiarą pożarów w Australii

Pożary stanowią śmiertelne zagrożenie nie tylko dla ludzi, w potrzasku są też zwierzęta, w tym te najbardziej dla Australii symboliczne - koale. Na nagraniu dramatycznej akcji ratunkowej widać, jak pewna Australijka wyciąga koalę z płonącego buszu. W kłębach dymu i w bliskim sąsiedztwie płomieni kobieta polewa zwierzę wodą z butelki, żeby zmniejszyć ból poparzeń. Kobiecie pomaga mężczyzna, który otula koalę pledem. Zwierzę jest w bardzo złym stanie, przeraźliwie płacze. Po akcji ratunkowej zostało zabrane do szpitala w Port Macquire, gdzie je opatrzono. Władze szpitala poinformowały, że koala jest w bardzo poważnym stanie.

Wideo: Reuters

2. Kaczyński chciał pogratulować Morawieckiemu. Premier się odwrócił

Expose premiera Mateusza Morawieckiego posłowie Prawa i Sprawiedliwości nagrodzili gromkimi brawami, skandując jego imię. Posłanka PiS Dominika Chorosińska wręczyła szefowi rządu bukiet biało-czerwonych róż. Pogratulować premierowi chciał także Jarosław Kaczyński, ale Morawiecki nie zauważył wyciągniętej w jego stronę dłoni prezesa i odwrócił się do niego plecami.

Wideo: tvn24

3. "Usłyszałam tylko, jak policjant mówi: biegnij"

Dramatyczną sytuacją zarejestrowała kamera w radiowozie policji z amerykańskiego stanu Illinois. Przewrócona, sunąca na boku ciężarówka o mało nie zmiotła z pobocza osób stojących obok zaparkowanego samochodu.

Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved]

4. Pani Krystyna zadbała o przyszłość swoich bliskich

Pani Krystyna z Łodzi wiedziała, że umiera. Bardzo bała się o przyszłość Kici, Mikiego, Żabki, Laluni, Balbinki, Matyldy i Ciuciusia. To imiona siedmiu kotów, które były dla niej jak rodzina. Dlatego jak mogła, przygotowała je na moment, gdy trafią do schroniska.

Wideo: Bartosz Żurawicz/TVN24 Łódź

5. Zderzenie samolotów na lotnisku w San Antonio

Prywatny odrzutowiec Cessna, który w piątek lądował awaryjnie na międzynarodowym lotnisku w San Antonio w Teksasie, zderzył się z zaparkowanym przy pasie niewielkim samolotem podobnego typu. Według władz nikt nie odniósł obrażeń.

Wideo: ENEX

6. "Kaczki wygrały". Sąd orzekł, że mogą dalej kwakać

Kaczki z małego gospodarstwa rolnego we Francji mogą nadal kwakać - orzekł we wtorek francuski sąd. Komu to przeszkadzało? Sąsiadowi, który twierdził, że przez kaczy hałas jego życie nie jest szczęśliwe. Sąd w mieście Dax orzekł, że hałas, który wydobywa się z gardeł około 60 kaczek i gęsi hodowanych przez emerytowaną rolniczkę Dominique Douthe u podnóża Pirenejów w południowo-zachodniej Francji, mieścił się w dopuszczalnych granicach - poinformowały lokalne media.

Wideo: Reuters

7. "Kocham pracę z drewnem". Skrzypce z tysięcy zapałek

Gitara, skrzypce i akordeon, wszystkie wykonane z tysięcy zapałek. Wyjątkowe instrumenty tworzy ukraiński artysta. Swoją pasję odkrył już w szkole. Jak przyznaje, jednym z najbardziej czasochłonnych elementów w tworzeniu instrumentów jest usuwanie główek od zapałek.

Wideo: Reuters

8. Najszybszy przelot helikopterem nad 48 amerykańskimi stanami

Najszybszy przelot helikopterem nad 48 amerykańskimi stanami, takiego wyczynu dokonał Yosuke Chatmaleerat, pilot z Florydy. Zajęło mu to 12 dni 14 godzin i 59 minut. Yosuke Chatmaleerat wpisał się do Księgi Rekordów Guinnessa, bo jak sam mówi, chce zachęcić innych do odkrywania piękna pilotowania śmigłowca.

Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved]

9. Niedźwiedź utknął w samochodzie

Oto powód, dla którego warto pamiętać o zamykaniu drzwi do auta. W Tahoe Vista w stanie Kalifornia do jednego z takich pojazdów, wiedziony zapachem jedzenia, zakradł się niedźwiedź.

Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved]

10. Mały geniusz. Ośmiolatka ma większe IQ niż Einstein

Choć ma dopiero osiem lat, może pochwalić się niezwykłym osiągnięciem. Dziewczynka z Meksyku ma wyższe IQ niż Albert Einstein. Jej największym marzeniem jest zdobycie Pokojowej Nagrody Nobla. Ma na imię Adhara, pochodzi z Meksyku i jest już uważana za geniusza.

Wideo: ENEX