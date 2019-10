Psi strażak czy autobus stojący dęba? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Nowy psi członek strażackiej jednostki, akcja ratowania stada kóz ze zbocza góry, emocjonalne wystąpienie spikera brytyjskiej Izby Gmin, Halloween u Donalda Trumpa, autobus stojący dęba, czy może największy grzyb na świecie? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl Strome zbocze, na nim kozy. Niecodzienna akcja ratunkowa "Miłość od pierwszego wejrzenia". Nowy członek strażackiej jednostki Emocjonalne wystąpienie Bercowa. Spiker Izby Gmin ustępuje z funkcji Tysiące dyń, a z nich pajęczyny, dinozaury, czy całe obrazy Został ranny w pościgu za Bagdadim, Trump ujawnił jego zdjęcie Staranował siedem samochodów uciekając przed policją Halloween u Trumpa. Prezydenta odwiedziło dziecko przebrane za Minionka Chciał wypróbować nowe opony, wjechał w stację benzynową Autobus "stanął dęba". Niecodzienne zdarzenie w Pittsburghu Największy grzyb na świecie Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl Wyniki głosowania 7% Strome zbocze, na nim kozy. Niecodzienna akcja ratunkowa 7% 52% "Miłość od pierwszego wejrzenia". Nowy członek strażackiej jednostki 52% 11% Emocjonalne wystąpienie Bercowa. Spiker Izby Gmin ustępuje z funkcji 11% 13% Tysiące dyń, a z nich pajęczyny, dinozaury, czy całe obrazy 13% 2% Został ranny w pościgu za Bagdadim, Trump ujawnił jego zdjęcie 2% 2% Staranował siedem samochodów uciekając przed policją 2% 0% Halloween u Trumpa. Prezydenta odwiedziło dziecko przebrane za Minionka 0% 0% Chciał wypróbować nowe opony, wjechał w stację benzynową 0% 11% Autobus "stanął dęba". Niecodzienne zdarzenie w Pittsburghu 11% 2% Największy grzyb na świecie 2% Oddanych głosów: 45 zobacz wyniki

"Miłość od pierwszego wejrzenia". Nowy członek strażackiej jednostki

Strażacy z Aleksandrowa Łódzkiego mają nowego towarzysza. To pies o imieniu Fajer. Strażacy wzięli go ze schroniska, w którym od kilku lat przebywał. Teraz jest już pełnoprawnym członkiem ochotniczej straży pożarnej. Jak opowiadają strażacy, była to miłość od pierwszego wejrzenia.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Miłość od pierwszego wejrzenia". Nowy członek strażackiej jednostki

Strome zbocze, na nim kozy. Niecodzienna akcja ratunkowa

To była prawdziwa, mrożąca krew w żyłach akcja na wysokości, choć nie dotyczyła ludzi. W sobotę włoscy ratownicy górscy uratowali stado kóz, które nie potrafiły zejść ze skalistej góry w okolicach miejscowości Usseglio na północnym zachodzie prowincji Turyn. Siedem zwierząt przebywało na szczycie przez 15 dni. Jak podali ratownicy, gdy dotarli na miejsce, jedna z kóz spadła ze zbocza.

Oglądaj Wideo: Retuters Strome zbocze, na nim kozy. Niecodzienna akcja ratunkowa

Emocjonalne wystąpienie Bercowa. Spiker Izby Gmin ustępuje z funkcji

John Bercow ze wzruszeniem poprowadził ostatnią sesję parlamentu jako spiker brytyjskiej Izby Gmin. Decyzję o rezygnacji z funkcji Bercow ogłosił 9 września. W trakcie poprowadzonych w środę obrad ustępujący spiker usłyszał podziękowania z sali za pełnioną służbę. Następnie sam zabrał głos, dziękując współpracownikom oraz własnej rodzinie. Głosowanie w sprawie jego następcy wstępnie ma się odbyć w poniedziałek 4 listopada.

Oglądaj Wideo: APTN Emocjonalne wystąpienie Bercowa. Spiker Izby Gmin ustępuje z funkcji

Tysiące dyń, a z nich prawdziwe dzieła sztuki

Halloween już w czwartek, z tej okazji niedaleko Nowego Jorku w posiadłości Van Cortlandt, można zobaczyć ponad siedem tysięcy dyń, a na nich efekt pracy artystów. Twórcy postawili na kreatywność i z dyń stworzyli między innymi pajęczyny, dinozaury czy całe iluminacje. Organizatorzy szacują, że to wyjątkowe miejsce, w tym roku odwiedzi 180 tysięcy osób.

Oglądaj Wideo: Reuters Tysiące dyń, a z nich pajęczyny, dinozaury, czy całe obrazy

Został ranny w pościgu za Bagdadim, Trump ujawnił jego zdjęcie

"Odtajniliśmy zdjęcie cudownego psa (imię nieodtajnione), który wykonał tak świetną robotę w schwytaniu i zabiciu lidera ISIS, Abu Bakra al-Bagdadiego" - napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump, publikując zdjęcie psa znanego pod kryptonimem "K-9 Fighter". Wojskowy pies brał udział w sobotniej akcji amerykańskich komandosów. Został lekko ranny w tunelu w pościgu za Bagdadim.

Oglądaj Wideo: APTN / Reuters / Twitter Został ranny w pościgu za Bagdadim, Trump ujawnił jego zdjęcie

Staranował siedem samochodów, uciekając przed policją

Na co dzień cicha i spokojna uliczka miasteczka West Chester w Pensylwanii (USA) stała się sceną dramatycznych zdarzeń. Pisk opon, dźwięk samochodowych alarmów i siedem rozbitych aut - to zarejestrowany przez kamerę monitoringu finał nocnego pościgu policji za pijanym kierowcą.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Staranował siedem samochodów uciekając przed policją

Halloween u Trumpa. Minionek odwiedził prezydenta USA

W Stanach Zjednoczonych Halloween jest jednym z bardziej celebrowanych świąt. W tym roku prezydent Donald Trump u siebie przyjął na spotkaniu przebrane dzieci. Wśród nich wyróżniło się szczególnie to przebrane za Minionka - postać z filmu animowanego, uwielbianą przez najmłodszych.

Oglądaj Wideo: Reuters Halloween u Trumpa. Prezydenta odwiedziło dziecko przebrane za Minionka

Chciał wypróbować nowe opony, wjechał w stację benzynową

Kierowca ze stanu Michigan w Stanach Zjednoczonych wjechał w stację benzynową. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Na nagraniu widać, jak auto z dużą siłą wjeżdża w witrynę na stacji benzynowej, rozbija szyby i przewraca regały z towarem. Mężczyzna kierujący pojazdem wysiadł z samochodu, oderwał tablicę rejestracyjną i uciekł. Policja odnalazła go kilkanaście godzin później, w jego domu. Miał zeznać, że chciał wypróbować nowe opony i w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem. Usłyszał zarzuty między innymi za niebezpieczną jazdę i ucieczkę z miejsca wypadku.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Chciał wypróbować nowe opony, wjechał w stację benzynową

Autobus stanął dęba. Niecodzienne zdarzenie w Pittsburghu

Mieszkańcy amerykańskiego Pittsburgha byli świadkami niecodziennego i groźnie wyglądającego zdarzenia. W poniedziałkowy poranek autobus przejeżdżający jedną z ulic wpadł do leju krasowego. Zapadlina otworzyła się pod pojazdem w czasie postoju na czerwonym świetle. W leju znalazła się tylna - najcięższa część autobusu z silnikiem. W autobusie były dwie osoby - kierowca i jeden pasażer. Jak podały lokalne media, obaj wydostali się z pojazdu o własnych siłach. Pasażer doznał niewielkich obrażeń.

Oglądaj Wideo: ENEX/APTN Autobus "stanął dęba". Niecodzienne zdarzenie w Pittsburghu

Największy grzyb na świecie

W hiszpańskim mieście Santa Lucía de Gordón znaleziono największego na świecie grzyba. Kiedy Sergio Martínez Valledor spacerował po lesie w poszukiwaniu inspiracji do tworzenia nowych potraw, dostrzegł przylegający do drzewa potężny okaz. Szef kuchni i miłośnik grzybów przez kilka dni obmyślał plan przetransportowania go do domu. W końcu o pomoc poprosił przyjaciół. Oddzielenie grzyba od pnia buku, podzielenie na dwie części i załadowanie go do samochodu trwało ponad dwie godziny. - Nigdy nie widziałem czegoś takiego - powiedział Sergio. Kiedy wreszcie umieścił okaz na wadze okazało się, że waży aż 68,8 kilograma.

Oglądaj Wideo: ENEX Największy grzyb na świecie