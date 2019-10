Pies na klifie czy szczur kierowca? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl





Szczury, które potrafią samodzielnie prowadzić miniaturowy pojazd? Niezwykły mural na jednym z dawnych budynków elektrowni w Czarnobylu? A może nagranie z Bejrutu, na którym demonstranci błyskawicznie zamienili antyrządowe hasła na dziecięcą piosenkę o małym rekinie? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Psi spacer po klifie. Do akcji wkroczyli ratownicy

Niecodzienna akcja ratunkowa w australijskim stanie Wiktoria na południu kraju. Służby uratowały psa, który utknął na ścianie jednego z klifów w okolicach Bells Beach. Zdezorientowanego czworonoga zobaczyły spacerujące brzegiem osoby. To one zadzwoniły po służby. Kiedy ratownik dotarł do Jimmy'ego - bo tak ma na imię pies, uspokoił go, przypiął do specjalnej uprzęży i bardzo powoli zaczął się z nim wspinać, wciągany przez pozostałych ratowników. Akcja trwała trzy godziny i zakończyła się sukcesem. Gdy wszyscy byli już bezpieczni, ratownicy zadzwonili pod numer telefonu, który Jimmy miał na swojej obroży. W ten sposób znaleźli właściciela czworonoga. Nie wiadomo, jak i dlaczego pies znalazł się na ścianie klifu.

2. Piosenka o małym rekinie zamiast antyrządowych haseł

W Libanie rząd ugiął się pod wpływem wielodniowych protestów setek tysięcy ludzi i przyjął plan budżetu i reform na 2020 rok. W ten sposób władze chcą uspokoić i rozładować największe od kilkudziesięciu lat manifestacje antyrządowe. Telewizja CNN pokazała nagranie z Bejrutu, na którym matka z półtorarocznym dzieckiem wjechała samochodem w rejon protestów. Gdy poprosiła manifestantów, żeby byli ciszej i nie straszyli dziecka, demonstranci błyskawicznie zamienili antyrządowe hasła na dziecięcą piosenkę.

3. Panda do adopcji

W Chinach, w specjalnych rezerwatach, toczy się walka o zachowanie gatunku pand. Walka, w ostatnich latach przynosi efekty, bo populację pandy wielkiej udało się zwiększyć. Do adopcji zgłaszają się zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Młode pandy wymagają wiele czułości, a najwięcej czasu spędzają na jedzeniu i spaniu.

4. Szczury jako kierowcy

Szczury, które potrafią samodzielnie prowadzić samochodzik, czyli nagranie z laboratorium Uniwersytetu Richmond. Gryzoń stoi na podłodze z aluminium, a łapkami dotyka jednego z trzech miedzianych elementów. Zamyka wtedy odpowiedni obwód elektryczny, decydując, czy pojedzie prosto, w lewo czy w prawo. Cel podróży? Pojemnik z jedzeniem. Naukowcy zaobserwowali, że lepszymi kierowcami wśród szczurów są osobniki żyjące w środowisku nasyconym dużą liczbą bodźców. Wszystkie gryzonie, które nauczyły się prowadzić ten pojazd, wytwarzają więcej hormonów pomagających w opanowaniu stresu.

5. Niezwykły mural na jednym z dawnych budynków elektrowni w Czarnobylu

Na jednym z dawnych budynków elektrowni w Czarnobylu, ukraiński artysta stworzył imponujący mural. Obraz nazywa się "Spojrzenie w przyszłość" i przedstawia czarną dłoń z atomem. Tuż obok widać stado dzikich, galopujących koni, które mają wyrażać nadzieję na nową, lepszą przyszłość dla tego miejsca. Władze elektrowni przyznają, że głównym celem oryginalnego działa jest poprawa nastroju pracowników zakładu. Do tej pory, z okien swoich biur, widzieli tylko kawałek starej, zniszczonej ściany, która nie pozwalała zapomnieć o przeszłości elektrowni w Czarnobylu.

6. "Wyglądały jak małpy z dużymi oczami"

Jeden z mieszkańców chińskiej prefektury Xiajiang podczas zbiorów herbaty natknął się na dziwnie wyglądające małe ptaki. - Wyglądały jak małpy z dużymi oczami - powiedział. Nie wiedząc, co to za gatunek, przywiózł je do domu i zgłosił to miejscowym strażnikom leśnym, którzy od razu skontaktowali się ze specjalistami. Chciał, aby stwierdzili, jaki to gatunek. Okazało się, że pięć dziwnie wyglądających ptaków to płomykówki zwyczajne (Tyto alba). Sowy były w dobrej kondycji fizycznej, dlatego specjaliści od dzikich zwierząt wypuścili je na wolność.

7. Centymetry od tragedii na skrzyżowaniu w Phoenix

W nocy 14 października doszło do groźnie wyglądającego wypadku na skrzyżowaniu w Phoenix w USA. Policja opublikowała nagranie, na którym widać, jak para z dzieckiem w wózku wchodzi na przejście dla pieszych, a sekundy później tuż przed nią rozbijają się dwa samochody. Jak się okazało kierowca, który spowodował wypadek, był pod wpływem alkoholu i posiadał broń. 23-letni mężczyzna trafił do aresztu.

8. Prototyp latającej taksówki

Ponad 100 kilometrów na godzinę osiągnął prototyp latającej taksówki. Maszyna stworzona przez niemiecki start-up napędzana jest 36 silnikami elektrycznymi i ma konstrukcję ze stałym skrzydłem. Według twórców taka budowa da przewagę w zakresie wydajności i zasięgu w stosunku do swoich konkurentów.

9. "Drzewo wleciało przez okno!"

Przez Ibizę przeszła trąba powietrzna. Wiatr wiał z taką siłą, że przez okno do jednej z wilii wpadło drzewo. Na początku nagrania widać, jak wzmaga się wiatr i zaczyna padać ulewny deszcz. Po chwili słychać brzęk pękającej szyby i w wybitym oknie pojawiają się gałęzie. - Drzewo wleciało przez okno! O mój Boże! - krzyczała autorka nagrania.

10. Przebój "Looking for Freedom" Davida Hasselhoffa w wykonaniu 11 trabantów

11 trabantów wykonało przebój "Looking for Freedom" Davida Hasselhoffa. To dość niezwykłe wydarzenie, na którym pojawił się sam aktor, zorganizowano z okazji 30. rocznicy upadku muru berlińskiego.

