Kolos w kanale czy gigant na noszach? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Dramatyczne nagranie wypadku z chińskiej ulicy, wielki statek wycieczkowy przepływający przez Kanał Koryncki, wideo z metra w Buenos Aires, potężny mastif angielski na noszach ratowników czy może uratowane orangutany? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Wpadła pod taksówkę, potem przejechał po niej SUV

Dramatyczne nagranie z Chin. Na jednej z dróg we wschodniej części kraju taksówka potrąciła kobietę. Chwilę później przejechał po niej SUV. Na pomoc rzucili się kierowcy i przechodnie. Ranną kobietę udało się wydostać spod auta, trafiła do szpitala.

Oglądaj Wideo: APTN Wpadła pod koła taksówki, potem przejechał ją SUV

2. Kolos przecisnął się przez Kanał Koryncki

Spektakularne nagranie z Grecji z wyjątkowo ciasnej morskiej przeprawy przez Kanał Koryncki. Przepłynął tamtędy największy ze statków, które dotychczas żeglowały na tej trasie. Do pokonania miał ponad sześć kilometrów.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Kolos przecisnął się przez Kanał Koryncki

3. Upadła na tory, gdy nadjeżdżał pociąg

O włos od tragedii w metrze w Buenos Aires. Kobieta została wypchnięta z peronu na tory, gdy na stację wjeżdżał pociąg. Do tragedii nie doszło dzięki natychmiastowej reakcji pozostałych pasażerów. W porę dali sygnał maszyniście, by zatrzymał pociąg. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.

Oglądaj Wideo: Reuters Mdlejąc, uderzył kobietę. Upadła na tory, gdy nadjeżdżał pociąg

4. Ratownicy znosili psa na noszach

Potężny pies rasy mastif angielski o imieniu Floyd wspinał się ze swoim właścicielem szlakiem Grandeur Peak, niedaleko amerykańskiego miasta Salt Lake City. Kiedy zaczęli schodzić, ważące 86 kilogramów zwierzę było zbyt wyczerpane, żeby iść dalej. Sytuacja stawała się coraz trudniejsza - zapadał wieczór, robiło się coraz chłodniej. Ekipa ratunkowa ruszyła więc na pomoc.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Akcja ratowników na Grandeur Peak. Ratownicy znosili psa na noszach

5. Włamał się do domu i zasnął w łazience

Do niecodziennego włamania doszło w piątek niedaleko Cleveland w hrabstwie Ashland. Sprawcą była koza. Rogaty intruz uderzył kilka razy w szklane drzwi w jednym z domów, zbił je i wszedł do środka. Kiedy 18-letni Logan Keathely wrócił do domu ze szkoły, najpierw zobaczył na podjeździe niespokojnego owczarka niemieckiego. Wszedł do domu przez stłuczone drzwi i znalazł w łazience śpiącego rogatego intruza.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Włamał się do domu i zasnął w łazience

6. Około stu pająków przyszło na świat

Przerażające dla niektórych nagranie udostępnili na Facebooku pracownicy australijskiego ogrodu zoologicznego Australian Reptile Park. Widać na nim, jak malutkie pająki "wypływają" z białego woreczka, czyli kokona jajowego. To ptaszniki australijskie (Atrax robustus). Ptaszniki przyszły na świat 8 października. Choć te malutkie pajączki mogą wyglądać niepozornie, potrafią być bardzo niebezpieczne. Ich jad składa się z przynajmniej 40 różnych toksyn białkowych. Jedna jest tak niebezpieczna dla człowieka, że może go zabić w ciągu zaledwie 15 minut.

Oglądaj Wideo: Australian Reptile Park / Facebook Około stu pająków przyszło na świat w jednym z australijskich ogrodów zoologicznych

7. Ekolodzy uratowali dwa orangutany

Od początku roku ogień trawi lasy w prowincji Kalimantan na wyspie Borneo. Przed niszczycielskim żywiołem uciekały w ostatnich dniach dwa orangutany - 20-letnia matka nazwana Mama Sifa i jej ośmiomiesięczne dziecko - Sifa. Wychudzone i odwodnione zwierzęta błąkały się w okolicach wioski Tempurukan. Odnaleźli je pracownicy organizacji ratującej zwierzęta International Animal Rescue. Po krótkim leczeniu Mamę Sifę i Sifę wypuszczono na wolność, do lasu Ketapang.

Oglądaj Wideo: Reuters Ekolodzy uratowali dwa orangutany

8. "Usłyszałem krzyk jednej z matek: tu jest ryś!"

Ryś poszedł do szkoły, a nawet zajął gabinet dyrektora - i to na całą godzinę. Takie niecodzienne zdarzenie odnotowano w USA, w miejscowości Eugene w stanie Oregon. Na szczęście ani rysiowi, ani dyrektorowi, ani uczniom, ani żadnemu z nauczycieli nic złego się nie stało. Straż ochrony przyrody przewiozła drapieżnika w bezludne rejony i tam wypuściła go na wolność.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Niezwykły gość w szkole. "Usłyszałem krzyk jednej z matek: tu jest ryś!"

9. "Musisz się wydostać! Zbliża się pociąg!"

Policjant z amerykańskiego stanu Utah został okrzyknięty bohaterem po tym, jak uratował kierowcę, który nieprzytomny utknął w aucie na torach. Funkcjonariusz Ruben Correa podczas patrolu zauważył samochód stojący na torach i ruszył na ratunek. W pojeździe znajdował się nieprzytomny mężczyzna. Na nagraniu widać jak Correa podbiega do samochodu i krzyczy do kierowcy: "Musisz się wydostać, zbliża się pociąg!". Policjant wyciągnął go dwie sekundy przed tym, jak pociąg staranował auto.

Oglądaj Wideo: APTN "Musisz się wydostać! Zbliża się pociąg!"

10. "Szybcy i wściekli 9". Zabawkowy rajd

Nietypowy rajd zabawkowym samochodem wykonała ośmioletnia Daphne z Tijuany w Meksyku. W internecie pojawiło się nagranie, pokazujące jak dziewczynka pędzi plastikowym autem i wpada wprost na kota. Zwierzę wyszło ze zdarzenia bez większych obrażeń i znalazło u dziewczynki dom. Filmik, którego jest bohaterką, wywołał w sieci serię żartobliwych obrazków, między innymi z podpisem "Szybcy i wściekli 9".

Oglądaj Wideo: ENEX "Szybcy i wściekli 9". Rajd zabawkowym samochodem i zderzenie z kotem