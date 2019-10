Psi cud czy szop przyjaciel? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Pies uratowany po miesiącu od przejścia przez Bahamy Huraganu Dorian, przyjaźń małego szopa i szczeniaka, most nad cieśniną Golden Gate przysłonięty gęstą mgłą, pingwin i jego wielka wyprawa czy może jeleń u fryzjera? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Na początku września Huragan Dorian pustoszył Bahamy. Ofiarami żywiołu byli zarówno ludzie, jak i zwierzęta. W ostatnim czasie pod gruzami znaleziono psa, któremu przetrwać pozwoliła tylko wola życia. Ratownicy odnaleźli go pod gruzami jednego z budynków w mieście Marsh Harbour. Zwierzę spędziło tam około miesiąca. Przeżyło tylko dlatego, że piło deszczówkę. Psa nazwano Miracle, co w języku angielskim oznacza "cud". Przed Miracle jest jeszcze długa droga do odzyskania pełni sił.

Szczeniak i młody szop pracz to mieszkańcy syberyjskiego mini-zoo i najlepsi przyjaciele. Maluchy mają po trzy miesiące i mieszkają w jednym boksie. Dzielą się nie tylko zabawkami i jedzeniem, ale także nawykami.

Emily Zamourka, bezdomna śpiewaczka z Los Angeles spotkała się z policjantem, dzięki któremu świat o niej usłyszał. To właśnie funkcjonariusz policji nagrał w metrze występ kobiety, który zobaczyły setki tysięcy osób. W efekcie powstała internetowa zbiórka na zapewnienie mieszkania i kupno skrzypiec. Ten instrument został skradziony śpiewaczce kilka lat temu.

Jeden z najbardziej charakterystycznych mostów na świecie zatonął we mgle. Przyspieszone nagranie z cieśniny Golden Gate pokazuje, jak niesamowitymi widokami mogą cieszyć się mieszkańcy San Francisco. Podobne zjawiska występują z reguły od czerwca do sierpnia. Tym razem zderzenie wilgotnego pacyficznego powietrza z chłodnym październikowym kalifornijskim powietrzem przyniosło podobny efekt.

Pingwin grubodzioby przepłynął z zachodniego wybrzeża Nowej Zelandii, przez Morze Tasmana, do Australii - to prawie 2,5 tysiąca kilometrów. Wycieńczonego i wychudzonego ptaka w czerwcu w miejscowości Kennet River w stanie Wiktoria odnaleźli pracownicy jednostki wodnej zoo w Melbourne i zaopiekowali się nim.

Samochodowy dźwig przewrócił się podczas prac remontowych na jednym z osiedli w Long Beach w Kalifornii. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera domowego monitoringu. Jedna osoba została ranna, dźwig uszkodził także trzy domy.

Próba orkiestry na szkolnym boisku i podlewanie trawnika przez automatyczne zraszacze - wszystko w tym samym czasie. To przykład na to, że niełatwo zgasić artystyczny zapał muzyków i tancerzy z lokalnej szkoły średniej w Arizonie.

Kierowca złapany na przekroczeniu dozwolonej prędkości w Estonii nie musi płacić mandatu. Może zamiast tego zjechać na przymusowy postój.

Mężczyzna z Teksasu podczas spaceru z psami został rażony piorunem. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu zamontowana przy klinice weterynaryjnej położonej nieopodal. Jej pracownicy udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu. Gdy do niego podbiegli, nie oddychał, nie ruszał się i miał zwęglone ubranie. Obecnie przebywa w szpitalu. Władze poinformowały, że mężczyzna w czasie feralnego spaceru wyprowadzał trzy psy. Zwierzęta uciekły w chwili uderzenia pioruna, ale udało się je odnaleźć.

Przez okno salonu fryzjerskiego na Long Island w stanie Nowy Jork wskoczył jeleń. Zwierzę rozbiło frontową szybę, wpadając do środka uderzyło jedną z klientek czekających na kanapie w lokalu. Po chwili zamieszania jeleń wybiegł z salonu przez drzwi. Zdarzenie uchwyciła kamera monitoringu.

