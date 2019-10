Konfrontacja z Ziobrą kontra bezdomna diwa. Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Konfrontacja Zbigniewa Ziobry i mieszkanki Sosnowca, kobieta, która wyglądała jak bezdomna, a zaśpiewała jak diwa, akcja ratowania łosia z kanału ściekowego w Zielonej Górze czy może wózek, który sterroryzował obsługę lotniska? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Konfrontacja Zbigniewa Ziobry i mieszkanki Sosnowca

Mieszkanka Sosnowca zagadnęła przebywającego w tym mieście ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. - Przykro mi, że ta Polska przez was wygląda tak jak wygląda. Nie liczycie się z nikim. Proszę mi wybaczyć, ale pan szczególnie jest zero, tak jak powiedział pan [Leszek - przyp.] Miller - powiedziała, odnosząc się do komentarza, jaki w 2003 roku, w czasie przesłuchania przed komisją śledczą do spraw afery Lwa Rywina, wygłosił ówczesny premier Miller, zwracając się do Ziobry, członka komisji z ramienia PiS. Miller nazwał wówczas Ziobrę "zerem". Na uwagę mieszkanki Sosnowca, która przypomniała ten komentarz, minister sprawiedliwości zareagował krótkim "rozumiem". Po chwili zdecydował się sięgnąć po argumenty na obronę obecnych władz.

Wyglądała jak bezdomna, zaśpiewała jak diwa

Szczupła kobieta w średnim wieku, z blond włosami spiętymi w dwa kucyki, pchająca wypchany rupieciami wózek, mogła się wydawać jedną z wielu bezdomnych w Los Angeles. Pozostałaby niezauważona, gdyby nie to, że w pewnym momencie na stacji metra zaśpiewała arię "O mio babbino caro" z opery Giacomo Pucciniego.

Parada wojskowa w centrum Pekinu

W Pekinie trwają huczne obchody 70. rocznicy utworzenia komunistycznej Chińskiej Republiki Ludowej, w których udział bierze prezydent kraju Xi Jinping. - Chińskie wojsko powinno bronić suwerenności, bezpieczeństwa i interesów kraju oraz chronić pokój na świecie - oświadczył w rocznicowym wystąpieniu.

Akcja ratowania łosia z kanału ściekowego w Zielonej Górze

Sześciogodzinna akcja ratowania łosia z kanału ściekowego w Zielonej Górze. Udała się dopiero, kiedy strażacy wyciągnęli zwierzę za rogi liną, a na brzegu weterynarz je znieczulił. Wcześniej funkcjonariusze próbowali zapędzić łosia na przygotowane do pomocy przy samodzielnym wyjściu kłody i matę antypoślizgową, jednak łoś skupił się na walce ze strumieniem wody.

Wózek cateringowy sterroryzował obsługę lotniska

Szalony wózek cateringowy zostawiony na lotnisku w Chicago nagle zaczął "żyć własnym życiem". Pojazd sam ruszył i zaczął się obracać. Był na tyle blisko samolotu, że kilkukrotnie prawie w niego uderzył. Na pomoc ruszył jeden z pracowników, który postanowił zatrzymać wózek, wjeżdżając w jego bok. Wstępne oględziny wykazały, że na pedał gazu w pojeździe spadła skrzynka z wodą.

Tajemnicza kobieta wtargnęła na pokaz najnowszej kolekcji Chanel

Na prezentacji najnowszej kolekcji Chanel, podczas paryskiego tygodnia mody, do zawodowych modelek, niespodziewanie dołączyła kobieta z widowni. Na wybiegu nie została długo, krótko po jej wtargnięciu została wyproszona przez ochronę, i jedną z modelek Gigi Hadid.

Kot zaklinował się w murze. Akcja ratunkowa

Niestandardowa akcja strażaków w Mediolanie we Włoszech. Kot zakleszczył się w murze zewnętrznym słynnego zamku Sforzesco. Nie mógł się z niego wydostać i głośno miauczał. Dzięki szybkiej interwencji służb udało się go uwolnić.

Aktywiści stracili kontrolę nad wężem strażackim

By zwrócić uwagę na szkody wyrządzane planecie przez człowieka, aktywiści na rzecz ochrony klimatu przy pomocy wozu strażackiego oblali w czwartek czerwoną farbą budynek brytyjskiego ministerstwa skarbu. Na początku akcji działacze stracili kontrolę nad wężem, przez co ciecz rozlała się po całej ulicy.

Wyszła na wybieg dla lwów, zaczęła tańczyć

Najpierw weszła na wybieg dla lwa, potem zaczęła tańczyć kilka metrów przed dzikim zwierzęciem. Nagranie skrajnie niebezpiecznego zachowania młodej kobiety w nowojorskim zoo nagrali zszokowani zwiedzający.

Na ratunek humbakowi. Nie mógł wydostać się z sieci

Młodemu wielorybowi z pomocą przyszli policjanci i służby lokalnej administracji (New South Wales Department of Primary Industries). Akcja ratunkowa trwała kilka godzin, ponieważ służbom trudno było podpłynąć do humbaka i przeciąć sieć. Dostęp do niego blokowała matka, która co jakiś czas uderzała płetwą ogonową w wodę. Jak podają australijskie media, wieloryb prawdopodobnie zaplątał się w sieć na rekiny w okolicach Queensland.

