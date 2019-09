Kałuża jak jezioro, "krwawe" niebo, czy wieloryby. Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Para humbaków u wybrzeży Irlandii, wielka kałuża przypominająca jezioro na trasie zawodów kolarskich, Czy może moment, w którym Greta Thunberg zobaczyła Donalda Trumpa? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl Para humbaków u wybrzeży Irlandii Siedem nowo narodzonych pand Jezioro na trasie czasówki na MŚ Mały Archie poznał arcybiskupa Desmonda Tutu Moment, gdy Greta Thunberg zobaczyła Donalda Trumpa "To nie Mars. To Jambi". Czerwone niebo nad Indonezją Narodziny pingwina cesarskiego w zoo w Antwerpii Bez lin i pasów czyli rekordowa wspinaczka szwajcarskiego alpinisty Złamał nogę, pojechał do szpitala... taksówką! 110. rocznica skonstruowania samolotu przez braci Rusjan Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl Wyniki głosowania 0% Para humbaków u wybrzeży Irlandii 0% 54% Siedem nowo narodzonych pand 54% 15% Jezioro na trasie czasówki na MŚ 15% 0% Mały Archie poznał arcybiskupa Desmonda Tutu 0% 0% Moment, gdy Greta Thunberg zobaczyła Donalda Trumpa 0% 8% "To nie Mars. To Jambi". Czerwone niebo nad Indonezją 8% 8% Narodziny pingwina cesarskiego w zoo w Antwerpii 8% 15% Bez lin i pasów czyli rekordowa wspinaczka szwajcarskiego alpinisty 15% 0% Złamał nogę, pojechał do szpitala... taksówką! 0% 0% 110. rocznica skonstruowania samolotu przez braci Rusjan 0% Oddanych głosów: 13 zobacz wyniki

1. Para humbaków u wybrzeży Irlandii

Trzech naukowców z Irish Whale and Dolphin Group wypłynęło, aby nagrać wieloryby w ramach programu badającego ich populację. Wyposażeni byli w nowe urządzenie rejestrujące, dzięki któremu kilka dni wcześniej udało się zlokalizować jednocześnie pięć wielorybów. W wodach na zachód od wyspy Inishtooskert udało się wyśledzić długopłetwce oceaniczne. Okazało się, że dwa z nich zostały sfotografowane po raz pierwszy 20 lat temu, we wrześniu 1999 roku. Ich zdjęcia trafiły do jednego z katalogów Irish Whale and Dolphin Group.

Oglądaj Wideo: ENEX Para humbaków u wybrzeży Irlandii

2. Siedem nowo narodzonych pand w Chińskiej Bazie Badawczej

W Chińskiej Bazie Badawczej w Chengdu zaprezentowano siedem niedawno narodzonych pand wielkich. Urocze pandy przyciągnęły uwagę wielu turystów, a zwierzęta ułożone zostały na materacu na kształt liczby 7. Ośrodek powstał w 1987 roku i ustanowił już wiele światowych rekordów w dziedzinie hodowli pand.

Oglądaj Wideo: Reuters Siedem nowo narodzonych pand w Chińskiej Bazie Badawczej

3. Jezioro na trasie czasówki na MŚ

Duński kolarz, Johan Price-Pejtersen, wjechał w tak wielką kałużę, że przypominała jezioro. Nieszczęśnik nie zdołał już z niej wyjechać. Zaliczył spektakularną wywrotkę do wody, której chyba nawet przy okazji się opił. Po tej przygodzie zajął ostatnie miejsce w peletonie. Jego strata do zwycięzcy była kolosalna - 11 minut i 34 sekundy.

Oglądaj Wideo: Eurosport Jezioro na trasie czasówki na MŚ

4. Mały Archie poznał arcybiskupa Desmonda Tutu

Baby Sussex w podróży z rodzicami. Mały Archie poznał arcybiskupa Desmonda Tutu. Był to trzeci dzień podróży Meghan i Harry'ego po Republice Południowej Afryki.



Oglądaj Wideo: Reuters TV Mały Archie poznał arcybiskupa Desmonda Tutu

5. Moment, gdy Greta Thunberg zobaczyła Donalda Trumpa

On jej najwyraźniej nie widział, ona go tak. 16-letnia szwedzka aktywistka Greta Thunberg i 73-letni prezydent USA Donald Trump przez chwilę znaleźli się w tym samym pomieszczeniu. Nie dane im było porozmawiać.

Oglądaj Wideo: Reuters Moment, gdy Greta Thunberg zobaczyła Donalda Trumpa

6. "To nie Mars. To Jambi". Czerwone niebo nad Indonezją

Rozległe pożary lasów, które w weekend pojawiły się w Indonezji, sprawiły, że niebo w prowincji Jambi zabarwiło się na krwistoczerwony kolor. Dym z pożarów przedostał się w wyższe partie atmosfery. Jedna z mieszkanek prowincji, która zrobiła zdjęcia nieba, powiedziała, że mgła "raniła jej oczy i gardło". Inna z kolei stwierdziła, że mgła była szczególnie "gęsta tego dnia". "To nie jest Mars. To Jambi" - napisała na Twitterze Zuni Shofi Yatun Nisa.



Oglądaj Wideo: Reuters "To nie Mars. To Jambi". Czerwone niebo nad Indonezją

7. Narodziny pingwina cesarskiego w zoo w Antwerpii

Pingwin cesarski przyszedł na świat w zoo w Antwerpii. Jest pierwszym samcem, który urodził się w tym ogrodzie w ciągu trzech lat. Według organizacji WWF pingwiny cesarskie są klasyfikowane jako gatunek prawie zagrożony. Na całym świecie pozostaje ich 60 tysięcy. Stanowią ważny element ekosystemów, regulując populacje kałamarnic i małych ryb oraz stanowiąc źródło pożywienia dla większych drapieżników.

Oglądaj Wideo: Reuters Narodziny pingwina cesarskiego w Zoo w Antwerpii



8. Rekordowa wspinaczka szwajcarskiego alpinisty

Szwajcarski alpinista, bez lin i pasów zabezpieczających, wspiął się na 550-metrową górską ścianę we włoskich Alpach. Zrobił to w rekordowo krótkim czasie 46 minut i 30 sekund. Tym samym 35-latek pobił poprzedni wynik aż o 19 minut.

Oglądaj Wideo: Reuters Bez lin i pasów czyli rekordowa wspinaczka szwajcarskiego alpinisty

9. Piłkarz złamał nogę. Pojechał do szpitala taksówką

W meczu ligi boliwijskiej między Oriente Petrolero, a Guabirą jeden z obrońców doznał poważnej kontuzji. Na stadionie nie było karetki, więc do szpitala został przewieziony taksówką!

Oglądaj Wideo: Eurosport/SNTV Złamał nogę, pojechał do szpitala... taksówką!

10. 110. rocznica skonstruowania samolotu przez braci Rusjan

110 lat temu, zaledwie sześć lat po braciach Wright, swój samolot skonstruowali bracia Rusjan żyjący w ówczesnych cesarsko-królewskich Austro-Węgrzech. Była to pierwsza tego typu maszyna w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Z okazji tej rocznicy pilot Benjamin Licer przeleciał pod najdłuższym kamiennym mostem kolejowym na świecie znajdującym się w słoweńskiej Nowej Goricy.

Oglądaj Wideo: ENEX 110 rocznica skonstruowania samolotu przez braci Rusjan