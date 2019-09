Anegdota prezydenta czy księżniczka w szkole? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Prezydent Andrzej Duda opowiadający anegdotę, spotkania zaginionych bliskich po przejściu Doriana przez Bahamy, Mauric - kogut oskarżony o zbyt głośne pianie czy pierwszy dzień szkoły księżniczki Charlotte? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. "Nie wytrzymam, muszę coś Państwu opowiedzieć". Andrzej Duda z wizytą w Koszalinie

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z funkcjonariuszami w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Pod koniec spotkania postanowił rozluźnić atmosferę i opowiedzieć anegdotę z Mariuszem Błaszczakiem w roli głównej.

2. Bahamy zniszczone po przejściu Doriana. Ludzie odnajdują swoich bliskich

Huragan Dorian z największą siła przetoczył się przez Bahamy. Kilka dni po uderzeniu tropikalnego żywiołu, który miał tam piątą kategorię, ludzie szukają zaginionych. Kamera CNN była świadkiem momentów, w których mieszkańcy wysp odnajdywali swoich bliskich.

3. Niedźwiadek utknął w śmietniku. Z pomocą przyszli policjanci

Funkcjonariusze policji z hrabstwa Placer na pograniczu stanów Kalifornia i Nevada dostali nietypowe zgłoszenie od właścicieli jednego z moteli. W śmietniku utknął mały niedźwiedź. Kiedy na miejsce przybyli funkcjonariusze, obok śmietnika była matka zwierzęcia i drugi mały niedźwiadek, który próbował otworzyć śmietnik i pomóc uwięzionemu malcowi. Niestety, potrzebna była pomoc człowieka.

4. "Wolałbym skonać w rowie". Boris Johnson o przesunięciu brexitu

Brytyjski premier Boris Johnson wykluczył w czwartek złożenie wniosku o opóźnienie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. - Wolałbym skonać w rowie - stwierdził krótko, pytany o to w czwartek przez jedną z dziennikarek. Tego samego dnia spotkał się też z wiceprezydentem USA Mikiem Pence’em, z którym rozmawiał o umowie handlowej.

5. Chcieli uciszyć koguta, bo piał za głośno. Sąd nie pozwolił

Mieszkańcy francuskiej wyspy Oleron chcieli uciszyć Maurica - koguta sąsiadki, który piejąc o poranku, robi ogromny hałas i zakłóca spokój. Para postanowiła złożyć pozew do sądu, domagając się usunięcia ptaka z domu albo uciszenia go w jakiś sposób. Sprawa ciągnęła się prawie dwa lata. W czwartek sąd w Rochefort odrzucił żądania poirytowanych rolników, dodatkowo orzekł, że właścicielka koguta w ramach rekompensaty ma otrzymać od rolników tysiąc euro.

6. Księżniczka Charlotte przyszła do szkoły w towarzystwie rodziców i starszego brata

Księżniczka Charlotte, córka księcia Cambrigde Williama i księżnej Kate, dołączyła do swojego starszego brata - księcia George’a - i po raz pierwszy poszła do szkoły Thomas's Battersea w południowo-zachodnim Londynie.

7. Nowy lokator w siedzibie premiera Wielkiej Brytanii

Nowy lokator na Downing Street w Londynie. Dilyn został porzucony przez hodowcę psów tej rasy z powodu wady zgryzu. Do tej pory był pod opieką organizacji charytatywnej ratującej zwierzęta w południowej Walii. Szansę na nowy dom postanowił dać mu brytyjski premier Boris Johnson.

8. Do mieszkania wleciało kilka nietoperzy

Niecodzienni goście w jednym z mieszkań w Kaliszu. Do domu przez otwarte okno wleciało osiem nietoperzy. Początkowo mężczyzna myślał, że to ptaki dopiero po chwili zdał sobie sprawę, że to nietoperze. Zwierzęta nie mogły znaleźć wyjścia, zgasił więc światło i poczekał. Po kilku okrążeniach nietoperze opuściły mieszkanie.

9. Feta z okazji odbioru kadłuba lodołamacza. To jak scenariusz z komedii Barei

W Szczecinie zorganizowano fetę z okazji odbioru kadłuba lodołamacza Puma z udziałem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka. Okazuje się jednak, że kadłub wcale nie został ukończony - na zdjęciach z imprezy widać, że niezaspawane elementy zaklejono dla niepoznaki taśmą i zamalowano. Również nadzorujący budowę Polski Rejestr Statków przyznaje: tak przygotowany kadłub nie jest gotowy do wodowania.

10. Festiwal ognia w Salwadorze

Festiwal ognia w Salwadorze jak co roku rozpoczął się od walki na kule ognia zorganizowanej na ulicach miasta. Początki tej tradycji urządzanej co roku przez lokalnych mieszkańców sięgają jeszcze XVII wieku. Według wierzeń ma ona uchronić miasto przed złem.

